تردد قناة On Sport 1 HD لمتابعة مباراة الاهلي وطلائع الجيش al ahly vs tala ea el gaish اليوم في كاس العاصمة.. ماتش الاهلي النهاردة

تعتبر قناة On Sport 1 HD واحدة من أبرز القنوات الرياضية في مصر والوطن العربي، لما تقدمه من بث مباشر لمباريات الدوري المصري، دوري أبطال إفريقيا، والبطولات المحلية والدولية. وتستعد القناة لنقل مباراة الأهلي القادمة، والتي ينتظرها عشاق الكرة المصرية بفارغ الصبر، حيث يسعى الفريق الأحمر لتأكيد تفوقه وتحقيق الانتصارات في مشواره الرياضي، وتتميز القناة بجودة صورة عالية HD، وتعليقات مباشرة من أبرز المعلقين الرياضيين، بالإضافة إلى برامج تحليلية تغطي جميع أحداث المباريات.

تردد قناة On Sport 1 HD على الأقمار الصناعية

تردد القناة على نايل سات

التردد: 10853

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد القناة على عرب سات

التردد: 12169

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

طريقة تنزيل قناة On Sport 1 HD على الرسيفر

لضبط قناة On Sport 1 HD على جهاز الاستقبال ومتابعة المباريات مباشرة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات في الرسيفر. اختيار إضافة تردد جديد أو تركيب يدوي. إدخال بيانات التردد الصحيحة حسب القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات). الضغط على بحث للعثور على القناة. حفظ القناة في قائمة القنوات، والاستمتاع بالبث المباشر.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

يلتقي الأهلي نظيره طلائع الجيش في الجولة السابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة المصرية) لموسم 2025‑2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم الخميس 15 يناير 2026 في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب السلام بمدينة القاهرة.