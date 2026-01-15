تردد قناة SSC السعودية 2026: لمتابعة تصفيات كأس العالم ومباريات الدوري السعودي المباشرة.

تردد قناة SSC السعودية: نافذتك إلى عالم كرة القدم

تُعد قنوات SSC السعودية الرياضية من أبرز القنوات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقدم تغطية شاملة ومتميزة لأهم الأحداث الرياضية المحلية والعالمية. ومن بين هذه الأحداث، تبرز تصفيات كأس العالم 2026 والدوري السعودي للمحترفين، اللذان يحظيان بشعبية جارفة في المملكة العربية السعودية والوطن العربي.

لضمان عدم تفويت أي لحظة من هذه الأحداث المثيرة، إليكم الترددات الجديدة لقنوات SSC السعودية لمتابعة تصفيات كأس العالم ومباريات الدوري السعودي مباشرةً وبجودة عالية.

ترددات قنوات SSC السعودية على القمر الصناعي عرب سات

تتوفر قنوات SSC السعودية على القمر الصناعي عرب سات، مما يتيح للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استقبالها بسهولة ويسر. فيما يلي ترددات القنوات:

التردد: 12418

12418 الاستقطاب: أفقي

أفقي معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية استقبال قنوات SSC السعودية

لاستقبال قنوات SSC السعودية، يجب التأكد من توجيه طبق الاستقبال (الدش) إلى القمر الصناعي عرب سات، ثم إدخال الترددات المذكورة أعلاه في جهاز الاستقبال (الرسيفر). بعد ذلك، قم بالبحث عن القنوات، وستظهر قنوات SSC السعودية في قائمة القنوات المتاحة.

مزايا قنوات SSC السعودية

تتميز قنوات SSC السعودية بالعديد من المزايا التي تجعلها الخيار الأمثل لمحبي كرة القدم، ومن أهم هذه المزايا:

تغطية حصرية ومباشرة لأهم الأحداث الرياضية.

جودة صورة وصوت عالية.

تحليل فني متميز من قبل نخبة من المحللين الرياضيين.

برامج رياضية متنوعة تلبي جميع الأذواق.

مع قنوات SSC السعودية، عش متعة كرة القدم بكل تفاصيلها واستمتع بمتابعة نجومك المفضلين في تصفيات كأس العالم والدوري السعودي.