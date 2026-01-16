اهتم عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي بالبحث عن تردد قناة ثمانية الجديد 2026 على نايل سات وعرب سات، لمتابعة أبرز الدوريات والمباريات المشفرة مجانًا وبجودة عالية، في ظل زيادة الاهتمام بالبث الرياضي الرقمي وحصريته.

تردد قناة ثمانية على نايل سات وعرب سات

يمكن استقبال قناة ثمانية عبر الأقمار الصناعية كالتالي:

نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة ثمانية الثاني

عرب سات

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

وتوفر القناة بثًا عالي الجودة يتيح متابعة المباريات المحلية والدولية، بما في ذلك الدوري السعودي وكأس السوبر الإسباني، إلى جانب مباريات الأندية الكبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة.

خطوات ضبط القناة

لتثبيت قناة ثمانية على جهاز الاستقبال:

الدخول إلى قائمة الإعدادات.

اختيار أيقونة إضافة تردد جديد.

إدخال بيانات القمر الصناعي والتردد والاستقطاب بدقة.

الضغط على أيقونة البحث ثم حفظ القناة لمتابعتها بسهولة.

نقل الكلاسيكو السوبر

أعلنت قناة ثمانية عن استعدادها لبث المباراة المنتظرة بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي تُقام مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالإنماء بجدة، ضمن نهائي كأس السوبر الإسباني وتعد هذه المباراة من أبرز الأحداث الكروية العالمية، حيث يترقبها ملايين المشاهدين حول العالم.

بهذا التردد الجديد، يضمن عشاق الكرة متابعة الكلاسيكو العالمي والدوريات الأخرى بجودة عالية وبدون انقطاع، مع تغطية شاملة وتحليل تفصيلي لكل مجريات المباريات.