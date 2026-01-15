“توم وجيري” تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2026 نايل سات وعرب سات لمتابعة مسلسلات الاطفال في الاجازة

تعد قناة كرتون نتورك بالعربية من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهيًا وتعليميًا غنيًا بالرسوم المتحركة، الشخصيات الكرتونية الشهيرة، والبرامج الممتعة التي تناسب جميع الفئات العمرية. تتميز القناة بعرض حلقات من أشهر المسلسلات الكرتونية مثل بن تن، باور رينجرز، ومغامرات توم وجيري، بالإضافة إلى تقديم برامج تعليمية تساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم بطريقة مسلية وآمنة.

مميزات قناة كرتون نتورك بالعربية

محتوى متنوع يناسب جميع الأعمار ويجمع بين التسلية والفائدة.

برامج تعليمية قصيرة تساعد على تنمية التفكير والإبداع لدى الأطفال.

بث مستمر على مدار اليوم، مع الحفاظ على قيم ومبادئ الأسرة العربية.

إمكانية متابعة أحدث الحلقات والبرامج دون انقطاع على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على نايل سات

يمكن ضبط الرسيفر لمتابعة قناة كرتون نتورك بالعربية من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11785 أفقي (H) 27500 5/6

كيفية ضبط القناة على جهاز الاستقبال

افتح قائمة إضافة قناة جديدة في جهاز الرسيفر. أدخل بيانات التردد الموضحة في الجدول أعلاه. اختر بحث تلقائي أو يدوي حسب نوع الرسيفر. بعد انتهاء البحث، ستظهر القناة ضمن قائمة القنوات، ويمكنك إضافتها إلى المفضلة لمتابعة برامج الأطفال المفضلة.

برامج مميزة على كرتون نتورك بالعربية

بن تن (Ben 10): مغامرات البطل الصغير والأحداث المشوقة.

توم وجيري (Tom & Jerry): الكوميديا والمطاردات الشهيرة.

أبطال القوة (Power Rangers): مغامرات فرق الأبطال في مواجهة الشر.

برامج تعليمية قصيرة لتعزيز مهارات الأطفال وتنمية قدراتهم العقلية.

تعتبر قناة كرتون نتورك بالعربية الخيار الأمثل للعائلات التي تبحث عن محتوى آمن وممتع لأطفالهم، مع برامج تجمع بين التسلية والفائدة، وبجودة بث عالية على نايل سات. متابعة القناة تتيح للأطفال الانغماس في عالم من المغامرة والمرح، مع الاستفادة من برامج تعليمية تهدف إلى تطوير مهاراتهم منذ الصغر.