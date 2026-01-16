ثبت الآن تردد قناة وناسة كيدز الفضائية على نايل سات وعرب سات وتابعوا أحلى الأغاني يومياً

قناة وناسة كيدز من القنوات الفضائية التي نالت إعجاب الكثير من محبي قنوات الأطفال حيث تعتبر قناة وناسة للأطفال من القنوات الفضائية المميزة التي تقدم محتوى ترفيهي للصغار، حيث تعتمد على الأغاني والأناشيد والبرامج الغنائية التي تناسب الأطفال بمختلف أعمارهم. القناة مجانية وتبث على مدار اليوم بدون تشفير، ويمكن متابعتها عبر قمري نايل سات وعرب سات بجودة عالية لذلك سوف نوضح لكم تردد القناة الفضائية على الأقمار الصناعية المتاحة لدينا الآن في الوقت الراهن لمشاهدة أفضل البرامج الغنائية المقدمة للأطفال الصغيرة على مدار 24 ساعة بدون تشفير.

تردد قناة وناسة الفضائية على نايل سات

تعتبر قناة وناسة الفضائية من القنوات التي لها تأثير على الأطفال حيث تقدم مجموعة من الأغاني والأناشيد الجديدة لذلك لضبط القناة على القمر الصناعي نايل سات، استخدم البيانات التالية كما يلي:

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة وناسة للأطفال على عرب سات

للعلم يمكن استقبال القناة عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال الإعدادات التالية:

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

طريقة تثبيت قناة وناسة للأطفال على الرسيفر

لتنزيل قناة وناسة للأطفال على جهاز الاستقبال، اتباع الخطوات التالية: