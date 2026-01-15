حدثها الأن.. تردد قناة وناسة الجديد على نايل سات والعرب سات لتفرحي طفلك من البيت

تتصدر محركات البحث الإلكتروني من قبل الكثير من أولياء أمور الأطفال بمعرفة الحصول علي الترددات الجديدة بقناة وناسه 2026، تعتبر قناة وناسه من ابرز القنوات الفضائية التي تبث محتوي امن شامل ومتنوع تمكن من حصد أعداد كبيرة من المشاهدين حول أنحاء البلاد العربية، بالإضافة إلي انه يتم بثه عبر الأقمار الصناعية النايل سات، العرب سات، يتم بث محتوي هذه القناة علي مدار اليوم دون انقطاع بسبب الفواصل الإعلانية التي تعمل علي إزعاج المتابعين أثناء المشاهدة، عبر السطور القادمة سنوضح لكم جميع التفاصيل تابعونا.

بيانات تردد وناسه علي النايل سات 2026

يمكنكم متابعة جميع البرامج التي يتم بثها عبر قناة وناسه من خلال استقبال بيانات التردد الجديدة عبر القمر الصناعي النايل سات:

التردد الخاص بالقناة: 11430، عبر معامل الاستقطاب: عمودي، من خلال مؤشر ترميز: 27500، معدل تصويب الخطأ: 6/5.

بيانات تردد وناسه عبر العرب سات 2026

سنقدم لكم عبر السطور التالية بيانات تردد قناة وناسه علي القمر الصناعي العرب سات والتي تتمثل في:

تردد القناة: 11270، مؤشر تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 4/3، معدل ترميز: 27500، استقطاب القناة: أفقي.

ابرز مميزات قناة وناسه 2026