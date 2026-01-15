“سنــي توجعني” تردد قناة طيور الجنة Toyor Aljanah نايل سات وعرب لمتابعة اغاني الافطال بدون موسيقي

تعد قناة طيور الجنة من أبرز قنوات الأطفال في الوطن العربي، حيث استطاعت منذ انطلاقها أن تحجز مكانة مميزة داخل كل بيت عربي، بفضل ما تقدمه من أناشيد تعليمية، أغانٍ هادفة، وبرامج ترفيهية تناسب الأطفال من مختلف الأعمار. وتركز القناة على غرس القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية بأسلوب بسيط ومحبب للصغار، ما جعلها خيارًا مفضلًا لدى أولياء الأمور.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

يمكن استقبال قناة طيور الجنة بسهولة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11258

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

ويعد هذا التردد من أكثر الترددات استقرارًا لمتابعة القناة بصورة واضحة وصوت نقي.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

كما يمكن متابعة القناة عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

ويوفر هذا التردد تغطية قوية للمشاهدين في مختلف الدول العربية.

محتوى قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من البرامج التي تجمع بين التعليم والترفيه، وتشمل:

أناشيد تعليم الحروف والأرقام

أغاني القيم والسلوكيات الإيجابية

برامج ترفيهية ومسابقات للأطفال

محتوى يساعد على تنمية المهارات اللغوية والاجتماعية

ويتميز محتوى القناة بأنه مناسب للمشاهدة العائلية وآمن تمامًا للأطفال.

طريقة تنزيل قناة طيور الجنة على الرسيفر

لإضافة قناة طيور الجنة إلى جهاز الاستقبال، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات من الريموت كنترول. اختيار التركيب أو التثبيت اليدوي. تحديد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات). إدخال بيانات التردد بشكل صحيح. الضغط على بحث وانتظار اكتمال تحميل القنوات. حفظ القناة ضمن قائمة القنوات.

لماذا يفضل الآباء قناة طيور الجنة؟

محتوى آمن ومناسب للأطفال

الجمع بين الترفيه والتعليم

بث مجاني دون اشتراك

جودة صورة وصوت عالية

برامج تناسب مختلف الأعمار

تواصل قناة طيور الجنة الحفاظ على مكانتها كإحدى أفضل قنوات الأطفال في العالم العربي، بفضل محتواها الهادف والبسيط الذي يواكب اهتمامات الصغار ويُرضي أولياء الأمور. ومع ضبط الترددات الصحيحة، يمكن للأطفال الاستمتاع ببرامج القناة على مدار الساعة بجودة عالية.