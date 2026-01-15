عـرض الحلقة 10 من مسلسل اورهان عبر تردد قناة الفجر الجزائرية في هذا التوقيت.. فلافيوس تحت الرقابة

تعد قناة الفجر الجزائرية من أبرز القنوات الفضائية العربية التي نجحت في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بين محبي المسلسلات التركية التاريخية. وتتميز القناة بتقديم محتوى متنوع يجمع بين الدراما، والبرامج الثقافية، والاجتماعية، مع حرصها على عرض أشهر الأعمال التركية مترجمة إلى العربية وبجودة عالية، ما جعلها وجهة أساسية للمشاهد العربي.

تردد قناة الفجر الجزائرية

انطلقت قناة الفجر الجزائرية برؤية إعلامية تهدف إلى تقديم محتوى هادف يناسب مختلف أفراد الأسرة العربية. وبرز اسم القناة بقوة بعد عرض عدد من المسلسلات التاريخية الناجحة، التي حققت نسب مشاهدة مرتفعة، لتصبح القناة من أكثر القنوات بحثًا على الأقمار الصناعية، خاصة في مواسم عرض الأعمال التاريخية الكبرى.

يمكن استقبال قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات بسهولة، من خلال إدخال بيانات التردد التالية على جهاز الاستقبال:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

كما تتوفر القناة على القمر الصناعي عرب سات لتغطية أوسع في مختلف الدول العربية:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

طريقة تنزيل قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر

لإضافة قناة الفجر الجزائرية إلى جهاز الاستقبال، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات من الريموت. اختيار التركيب أو التثبيت اليدوي. تحديد القمر الصناعي المناسب. إدخال بيانات التردد بدقة. الضغط على زر البحث. حفظ القناة بعد اكتمال البحث.

موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الحلقة 10 على قناة الفجر الجزائرية

تعرض الحلقة 10 من مسلسل المؤسس أورهان مترجمة إلى العربية عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية بعد يوم من عرضها الأول على القناة التركية، ومن المقرر أن يكون موعد العرض يوم الخميس مساءً بتوقيت الجزائر، في الموعد المعتاد الذي تخصصه القناة لعرض حلقات المسلسل، على أن تتم الإعادة في اليوم التالي خلال فترات مختلفة لإتاحة المشاهدة لمن فاته العرض الأساسي.

مميزات قناة الفجر الجزائرية

تتمتع قناة الفجر الجزائرية بعدد من المميزات التي جعلتها تحظى بانتشار واسع، من أبرزها:

بث مجاني دون اشتراك.

عرض المسلسلات التركية التاريخية مترجمة للعربية.

جودة صورة وصوت عالية.

محتوى متنوع يناسب جميع أفراد الأسرة.

إعادة الحلقات أكثر من مرة يوميًا.

في الختام، تواصل قناة الفجر الجزائرية تعزيز مكانتها كواحدة من أهم القنوات العربية المتخصصة في عرض الدراما التركية، خاصة الأعمال التاريخية التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة. ومع سهولة ضبط ترددها على نايل سات وعرب سات، يمكن للمشاهدين متابعة الحلقة 10 من مسلسل المؤسس أورهان والاستمتاع بأحداثها المشوقة فور عرضها مترجمة إلى العربية.