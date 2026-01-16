قناة الكأس 6 لمتابعة مباراة اليابان ضد الاردن في ربع نهائي كاس اسيا تحت 23 عام.. لعبة jordan vs japan بصوت منتصر الأزهري

تعد قناة الكأس 6 واحدة من القنوات الرياضية البارزة في الوطن العربي، حيث تحظى باهتمام واسع من جماهير كرة القدم، خاصة مع نقلها للبطولات القارية الكبرى، وفي مقدمتها بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، التي تشهد منافسات قوية بين أبرز المنتخبات الآسيوية.

وتحرص القناة على تقديم تغطية شاملة للمباريات، تشمل الاستوديوهات التحليلية، والتعليق الاحترافي، وجودة بث عالية تلبي تطلعات المشاهدين.

تردد قناة الكأس 6

يمكن استقبال قناة الكأس 6 بسهولة عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال ضبط جهاز الاستقبال على البيانات التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 11919 أفقي (H) 27500 3/5

موعد مباراة الأردن ضد اليابان في كأس آسيا تحت 23 سنة

تنقل قناة الكأس 6 مباراة منتخب الأردن تحت 23 سنة أمام منتخب اليابان، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، والمقامة في المملكة العربية السعودية.

وتقام المباراة في التوقيتات التالية:

الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة

الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت الأردن والسعودية

وتعد المواجهة من أبرز مباريات الدور، نظرًا لقوة المنتخبين وتاريخهما في البطولة.

معلق مباراة الأردن واليابان على قناة الكأس 6

وجدت اسم المعلقين الرسميين لمباراة الأردن ضد اليابان تحت 23 سنة التي تُقام اليوم في ربع نهائي كأس آسيا 2026، وفق آخر التحديثات الصحفية:

معلق قناة beIN Sports 6: عامر الخوذيري

معلق قناة الكأس 6: منتصر الأزهري

تغطية شاملة عبر شاشة الكأس

توفر قناة الكأس 6 تغطية متميزة للمباراة، تشمل ما قبل اللقاء واستعراض التشكيل المتوقع، إلى جانب متابعة مجريات اللعب وتحليل الأداء بعد صافرة النهاية، ما يجعلها خيارًا مفضلًا لعشاق الكرة الآسيوية.