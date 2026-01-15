قناة MBC مصر 2 لمتابعة مباراة رسينغ ضد برشلونة santander – barcelone كاس ملك اسبانيا اليوم مجانا بتعليق عربي مميز

تعد قناة MBC مصر 2 واحدة من أبرز القنوات الرياضية المفتوحة في المنطقة العربية، حيث نجحت خلال السنوات الأخيرة في جذب اهتمام جماهير كرة القدم، بعد حصولها على حقوق بث عدد من البطولات والمباريات الكبرى، وعلى رأسها منافسات كأس ملك إسبانيا، التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة في الوطن العربي، وتتميز القناة بجودة بث عالية، واستوديوهات تحليلية تضم نخبة من الإعلاميين والمحللين، ما يجعلها خيارًا مفضلًا لعشاق الكرة العالمية، خاصة عند نقل مباريات الأندية الكبرى مثل برشلونة وريال مدريد.

موعد مباراة برشلونة عبر قناة MBC مصر 2

تستعد قناة MBC مصر 2 لنقل مباراة قوية لبرشلونة ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، في توقيت يُناسب شريحة كبيرة من الجماهير العربية، حيث تقام المواجهة في سهرة كروية متأخرة نسبيًا تتيح لعشاق الفريق الكتالوني متابعتها بعد انتهاء الارتباطات اليومية.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وهو توقيت مثالي لمحبي الكرة الأوروبية، بينما تُقام في الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، ما يضمن متابعة واسعة في مختلف دول المنطقة، خاصة مع تزايد الاهتمام بمباريات الأدوار الإقصائية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة

أعلنت شبكة MBC رسميًا إذاعة المباراة عبر شاشة MBC مصر 2، ضمن خطتها لتقديم أقوى مباريات كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الحالي، مع توفير تعليق عربي وتحليل فني شامل.

تردد قناة MBC مصر 2 على نايل سات

يمكن استقبال قناة MBC مصر 2 عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

لماذا تحظى MBC مصر 2 بثقة الجماهير؟

