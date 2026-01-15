مـــاتش racing vs barcelona عبر تردد قناة MBC مصر 2 لمتابعة مباراة رسينغ ضد برشلونة اليوم في كاس ملك اسبانيا بصوت عصام

باتت قناة MBC مصر 2 واحدة من أهم القنوات المفتوحة في الوطن العربي، خصوصا بعد أن أصبحت ناقلًا للعديد من الأحداث الرياضية الكبيرة بجانب المحتوى الترفيهي والبرامج المتنوعة. القناة تحظى بانتشار واسع بين المشاهدين لأنها تقدم باقة من الإنتاجات الترفيهية والمنوّعة بالإضافة إلى بث المباريات المهمة التي يجد الجمهور العربي صعوبة في متابعتها على القنوات المغلقة.

تردد قناة MBC مصر 2

يمكنك استقبال قناة MBC Masr 2 على أكثر من قمر صناعي لضمان جودة البث والاستقبال القوي في مختلف الدول العربية، وذلك على النحو التالي:

ترددات قناة MBC مصر 2 على مختلف الأقمار

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11470 عمودي (V) 27500 5/6 عرب سات 11270 أفقي (H) 27500 5/6

كل هذه الترددات تعمل بجودة HD لتقديم صورة وصوت واضحين على أغلب أجهزة الاستقبال

كيفية قناة MBC مصر 2 على الرسيفر

إذا كنت ترغب في متابعة القناة بسهولة، اتبع الخطوات التالية:

افتح قائمة الرسيفر واضغط على “تركيب/بحث يدوي”. اختر القمر الصناعي الذي تريد استقبال التردد عليه (مثل نايل سات أو عرب سات). أدخل بيانات التردد المذكورة في الجدول أعلاه بدقة. اختر “بحث” ثم انتظر حتى يعثر الجهاز على القناة. بعد ظهور MBC مصر 2 في النتائج، احفظها ضمن قائمة القنوات المفضلة لديك.

لا تقتصر أهمية القناة على المحتوى الترفيهي فحسب، بل أصبحت أيضًا محطة رئيسية لنقل بعض اللقاءات الرياضية، خاصةً المباريات الكبرى التي يبحث عنها الجمهور العربي، وذلك بجودة عالية وبدون اشتراك مدفوع، مما يجعلها خيارًا أساسيًا لكل من يرغب في متابعة لكرة القدم والأحداث المهمة من دون قيود.

موعد مباراة راسينغ سانتاندير ضد برشلونة على MBC مصر 2

تقام مباراة راسينغ سانتاندير و برشلونة ضمن منافسات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا 2026 يوم الخميس 15 يناير 2026 على ملعب إل ساردينيرو في إسبانيا. وتنطلق المباراة في تمام:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

وتذاع المواجهة مباشرة عبر قناة MBC MASR 2، مما يتيح لعشاق الكرة الإسبانية في الوطن العربي متابعة اللقاء مجانًا، سواء على القمر الصناعي أو عبر بث القناة على شاشاتها.