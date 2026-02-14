أضبط الآن تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات وعرب سات وتابعوا أروع البرامج الغنائية

تردد قناة وناسة للأطفال وطريقة ضبطها من الموضوعات التي تزايد أعداد الباحثين عنها حيث تعد قناة وناسة للأطفال من القنوات الفضائية التي حظيت بشعبية كبيرة بين الأطفال في الوطن العربي، لما تقدمه من محتوى ترفيهي متنوع يشمل الأغاني والأناشيد والبرامج الغنائية المناسبة للصغار. القناة مجانية تمامًا، وتبث برامجها على مدار 24 ساعة دون تشفير، ويمكن استقبالها عبر قمري نايل سات وعرب سات بجودة عالية.

تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات

في الوقت الراهن سوف نوضح لكم تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات كما للاستمتاع بمشاهدة القناة على القمر الصناعي نايل سات، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على البيانات التالية كالآتي:

التردد: 11430

معدل الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة وناسة كيدز على عرب سات

للعلم في بداية الأمر يمكن استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال إدخال التردد التالي كما يلي:

التردد: 11270

معدل الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

ما هي خطوات تنزيل قناة وناسة للأطفال على جهاز الرسيفر

سوف نوضح لكم طريقة تثبيت قناة وناسة للأطفال على جهاز الرسيفر الخاص بك حيث للعلم لإضافة القناة إلى جهاز الرسيفر الخاص بك، اتبع الخطوات التالية كالآتي: