al najma vs al fath بصوت سعيد يحي.. مباراة النجمة ضد الفتح في دوري روشن السعودي عبر تردد قناة ثمانية

تعتبر قناة ثمانية من أبرز القنوات الرياضية في الوطن العربي، حيث تقدم تغطية مستمرة للمباريات المحلية والدولية، بالإضافة إلى برامج تحليلية متخصصة وأخبار الرياضة على مدار الساعة. وتحرص القناة على تقديم محتوى متنوع يجمع بين المتعة والإحصاءات الدقيقة، مما يجعلها وجهة مفضلة لعشاق كرة القدم والرياضات الأخرى.

تردد قناة ثمانية على الأقمار الصناعية

يمكن ضبط قناة ثمانية على جهاز الاستقبال الخاص بك بسهولة عبر البيانات التالية:

على نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

على عرب سات

التردد: 12149

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

طريقة تنزيل القناة على جهاز الاستقبال

افتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال. اختر خيار البحث اليدوي أو إضافة تردد جديد. أدخل بيانات التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل التصحيح حسب ما هو موضح أعلاه. ابدأ البحث ليتم تحميل القناة ضمن قائمة القنوات الرياضية لديك.

وبهذا يصبح بإمكان المشاهد متابعة كل ما تقدمه قناة ثمانية من مباريات وبرامج مباشرة بجودة واضحة.

أبرز برامج القناة

تقدم قناة ثمانية مجموعة من البرامج الرياضية المميزة، مثل:

التحليلات المباشرة قبل وبعد المباريات.

برامج تسليط الضوء على اللاعبين والفرق المحلية والدولية.

نشرات أخبار الرياضة والأحداث العالمية.

تتمتع قناة ثمانية بقدرة عالية على نقل المباريات الحية بجودة HD، مع توفير تعليق تحليلي احترافي يساعد المشاهد على فهم مجريات اللقاءات والنتائج، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للمتابعين في مختلف الدول العربية.

موعد مباراة النجمة ضد الفتح في دوري روشن السعودي

تشتهر منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بمباريات قوية طوال الموسم، ومن أبرز مواجهات اليوم النجمة ضد الفتح، حيث يستعد الفريقان لخوض مباراة مهمة في الجولة السادسة عشر من المسابقة.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في:

الجمعة 16 يناير 2026

الساعة 4:40 مساءً بتوقيت السعودية

الساعة 3:40 عصرًا بتوقيت القاهرة (مصر)

الساعة 5:40 مساءً بتوقيت الإمارات

ستقام المباراة على ملعب Al‑Najma Club Stadium ضمن مواجهات دوري روشن السعودي، وتعد فرصة للفريقين لتحسين مراكزهما في جدول الترتيب مع انطلاقة قوية في النصف الثاني من الموسم.