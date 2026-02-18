“عصــابة سكنت دار البنات” شباب البومب 14 رمضان 2026 عبر تردد قناة روتانا خليجية اليــوم في حلقة كلها ضحك مع عهامر

تعد روتانا خليجية واحدة من أشهر القنوات التلفزيونية في العالم العربي، وتتمتع بشعبية واسعة في دول الخليج والعالم العربي. تهدف القناة إلى تقديم محتوى ترفيهي متنوع يشمل المسلسلات الخليجية والعربية، الأفلام، البرامج الحوارية، والفقرات الثقافية التي تستهدف الجمهور الباحث عن متعة وعراقة الدراما الخليجية والعربية.

تقدم روتانا خليجية باقة متميزة من الأعمال الكلاسيكية والمعاصرة، وتستقطب مشاهدي التلفزيون من مختلف الأعمار بفضل تنوعها في اختيار المسلسلات والأفلام التي تمثل تراث الدراما الخليجية بنبرة معاصرة تناسب جميع الأذواق.

تردد قناة روتانا خليجية الجديد

يمكن استقبال قناة روتانا خليجية على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

يرجى التأكد من إدخال التردد بشكل صحيح في جهاز الاستقبال للحصول على إشارة قوية وصورة واضحة، وفي حال عدم ظهوره يمكن تحديث قائمة الترددات أو إجراء بحث شامل.

ما الذي تقدمه قناة روتانا خليجية؟

تعرض القناة مجموعة من أشهر المسلسلات الخليجية التي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وتتناول موضوعات اجتماعية وثقافية متنوعة تعكس الحياة اليومية في دول الخليج.

تمتلك القناة مكتبة غنية من الأفلام العربية الكلاسيكية والمعاصرة، بما يشمل إنتاجات مميزة من السينما الخليجية والعربية.

تقدم برامج حوارية وترفيهية تستضيف فيها الشخصيات الفنية والثقافية لمناقشة أحدث الأعمال الفنية والأحداث المتعلقة بالمشهد الفني في الخليج.

كيفية ضبط تردد قناة روتانا خليجية

لضبط القناة على جهاز الاستقبال:

الدخول إلى قائمة القنوات أو الإعدادات في الرسيفر. اختيار القمر الصناعي نايل سات. إدخال بيانات التردد كما وردت أعلاه. اختيار بحث أو Scan. حفظ القناة بعد ظهورها في القائمة.

مميزات قناة روتانا خليجية

محتوى مميز يمزج بين الدراما والأفلام والبرامج المتنوعة.

متابعة يومية لأحدث الأعمال الخليجية والعربية.

تنوع في شكل الطرح بين الترفيه والتحليل الفني.

بث مستقر وجودة عالية على نايل سات.

شباب البومب 14 رمضان 2026

يُعرض مسلسل شباب البومب 14 خلال موسم رمضان 2026، حيث تبدأ أولى حلقاته مع أول أيام الشهر الكريم، ويُبث يوميًا بعد أذان المغرب مباشرة بتوقيت السعودية عبر شاشة روتانا خليجية، ليواصل العمل تقديم حلقاته الكوميدية القصيرة التي تناقش قضايا الشباب بأسلوب خفيف وساخر اعتاد عليه الجمهور في المواسم السابقة.