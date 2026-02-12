barcelona vs atlético madrid عبر تردد قناة MBC مصر 2 الناقلة لمباراة برشلونة اتلتيكو مدريد في نصف النهائي بصوت مدحت شلبي

تعد قناة MBC مصر 2 من القنوات الرياضية والترفيهية البارزة على الساحة العربية، حيث تحظى بمتابعة واسعة بفضل نقلها للعديد من الأحداث الرياضية المهمة، وعلى رأسها البطولات الكروية الكبرى. ويبحث عدد كبير من الجماهير عن تردد القناة من أجل متابعة المباريات الحاسمة بجودة عالية واستوديوهات تحليلية مميزة.

قناة MBC مصر 2 وتغطيتها الرياضية

نجحت قناة MBC مصر 2 في ترسيخ مكانتها بين القنوات الناقلة للمباريات المهمة، من خلال تقديم تغطية شاملة تشمل الاستوديو التحليلي قبل وبعد اللقاء، إلى جانب نخبة من أبرز المعلقين والمحللين الرياضيين في الوطن العربي، ما يمنح المشاهد تجربة متابعة متكاملة.

تردد قناة MBC مصر 2 على نايل سات

يمكن استقبال قناة MBC مصر 2 عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11823

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

MBC مصر 2 تنقل قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإسبانية إلى مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2025/2026، وهي المباراة التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

وتنقل قناة MBC مصر 2 أحداث اللقاء مباشرة، في إطار حقوق البث التي تمتلكها للبطولة، مع تغطية خاصة قبل صافرة البداية.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تُقام مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد يوم الخميس 12 فبراير/شباط 2026، على ملعب ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وتنطلق المباراة في:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت أبوظبي

معلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

أعلنت القناة إسناد مهمة التعليق على مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد إلى المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي، الذي يتمتع بخبرة طويلة في التعليق على المباريات الكبرى والقمم الكروية.

تواصل قناة MBC مصر 2 جذب اهتمام الجماهير العربية بفضل محتواها المتنوع وتغطيتها المتميزة للأحداث الرياضية المهمة، وتأتي مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا كواحدة من أبرز المواجهات المنتظرة، ما يجعل ضبط تردد القناة أولوية لعشاق الكرة الإسبانية.