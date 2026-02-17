benfica vs real madrid.. تردد قناة beIN Sports 1 HD لمتابعة مباراة مباراة ريال مدريد وبنفيكا على نايل سات وعرب سات

تعد قناة beIN Sports 1 HD من أهم القنوات الرياضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تنقل كبرى البطولات العالمية وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا، الدوريات الأوروبية الكبرى، والمنافسات القارية والدولية. وتتميز القناة بجودة بث عالية، وتحليل فني احترافي، ونخبة من المعلقين والمحللين الرياضيين.

تردد قناة beIN Sports 1 HD

لمتابعة أقوى المباريات والبطولات بجودة عالية، يمكن ضبط القناة على الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11013 أفقي H 27500 2/3 عرب سات 10810 عمودي V 27500 2/3 📋 نسخ البيانات

ملاحظة: القناة مشفرة وتحتاج إلى اشتراك رسمي في باقة beIN لمتابعة البث.

ماذا تقدم قناة beIN Sports 1 HD؟

تقدم القناة محتوى رياضيًا متكاملًا يشمل:

النقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

تغطية شاملة لأهم الدوريات الأوروبية.

استوديوهات تحليلية قبل وبعد المباريات.

برامج رياضية وتقارير ميدانية مميزة.

تعتمد beIN Sports 1 HD على تقنيات بث عالية الدقة (HD)، مع صوت نقي وصورة واضحة، ما يمنح المشاهد تجربة مشاهدة احترافية، خاصة في المباريات الكبرى التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين ريال مدريد و**بنفيكا** ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وتقام المباراة اليوم الثلاثاء 17 فبراير/شباط 2026 على ملعب “دا لوز” في العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام 10:00 مساءً بتوقيت مصر و11:00 مساءً بتوقيت السعودية، على أن تُنقل حصريًا عبر قناة beIN Sports 1 HD مع استوديو تحليلي موسع يسبق اللقاء.

تبقى قناة beIN Sports 1 HD الخيار الأول لعشاق الرياضة الباحثين عن المتعة والجودة والتحليل الاحترافي. ومع نقلها للمباريات الكبرى، وعلى رأسها مواجهة ريال مدريد وبنفيكا، تواصل القناة تعزيز مكانتها كوجهة رياضية رائدة في العالم العربي.