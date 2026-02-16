“هتذيـع المـاتش” تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الاسباني 2026 مـاتش ناري

تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا، تترقب جماهير كرة القدم في كل مكان مباراة قوية ضمن الدوري الإسباني بين برشلونة وجيرونا. المباراة تحمل أهمية كبيرة لكل فريق؛ برشلونة يسعى للحفاظ على موقعه في المراتب العليا، بينما يأمل جيرونا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس قوي. لمتابعة هذا اللقاء بجودة عالية، تعد قناة بي إن سبورتس الخيار الأمثل لعشاق الكرة الإسبانية.

موعد مباراة برشلونة وجيرونا

تُعد مباراة برشلونة وجيرونا من أبرز المواجهات في الدوري الإسباني لهذا الموسم، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في جدول الترتيب. برشلونة يدخل اللقاء بطموح كبير لمواصلة سلسلة الانتصارات وإرضاء جماهيره، وهذه هي موعد المباراة:

التاريخ: الاثنين 16 فبراير 2026

الساعة: 10 مساءً بتوقيت مصر

المكان: ملعب جيرونا

تردد قناة بي ان سبورت

بينما يطمح جيرونا لتقديم أداء قوي ومنافسة الفريق الكتالوني على أرضه. المباراة تحمل الإثارة والمتعة لعشاق كرة القدم، مع توقعات بأهداف رائعة وأحداث مثيرة على مدار التسعين دقيقة، لتلقي قناة beIN Sports 1 HD عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

مميزات القناة

بث عالي الجودة لتجربة مشاهدة واضحة وصوت نقي. استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة مع أفضل الخبراء. تغطية مستمرة لكل مباريات الدوري الإسباني والدوريات الكبرى. عرض مباشر للأخبار والإحصائيات المهمة قبل وأثناء اللقاء.

خطوات ضبط القناة