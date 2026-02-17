“لولو بتغني رمضان جانا” تردد قناة وناسة 2026 لمتابعة اغاني الاطفال نايل سات وعرب سات الجديد

تعد قناة واناسة من أبرز القنوات الفضائية الموجهة للأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى متنوعًا يجمع بين الترفيه والتثقيف. تهدف القناة إلى تنمية مهارات الأطفال، وغرس القيم الإيجابية، مع تقديم برامج تعليمية، وأفلام كرتونية، وأغاني ممتعة تناسب جميع الأعمار. وفي ظل الاهتمام المتزايد بالمحتوى الرقمي للأطفال، أصبح معرفة تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة أمرًا مهمًا لضمان متابعة البرامج دون انقطاع.

تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية

1. القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11277

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ (FEC): 5/6

2. القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12149

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ (FEC): 5/6

3. مميزات قناة وناسة

برامج تعليمية وترفيهية متنوعة للأطفال.

أفلام كرتون وأغاني تفاعلية.

محتوى آمن للأطفال ومناسب لجميع الأعمار.

كيفية استقبال قناة وناسة

الدخول إلى قائمة القنوات على الرسيفر الخاص بك. اختيار إضافة تردد جديد. إدخال التردد ومعدل الترميز والاستقطاب. الضغط على زر البحث لضبط القناة على جهاز الاستقبال.

برامج قناة وناسة

تقدم قناة وناسة مجموعة واسعة من البرامج التي تناسب جميع الأعمار، من تعليم الحروف والأرقام للأطفال الصغار إلى قصص وألعاب تعليمية للكبار منهم. تشمل البرامج أيضًا فقرة التجارب العلمية المبسطة التي تشجع الأطفال على حب الاستكشاف والعلوم بطريقة ممتعة وسهلة. كما تحتوي القناة على برامج تعليمية للغات الأجنبية بطريقة تفاعلية، مما يساعد الأطفال على تطوير مهاراتهم اللغوية من الصغر.

نصائح لضبط القناة دون مشاكل