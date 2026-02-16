“لـولـو صايمـة” تردد قناة وناسة الجديد 2026 لمتابعة أقوى الأنشودات الرمضانية الممتعـة للأطفال طول اليوم

تُعد قناة وناسة واحدة من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي، حيث استطاعت خلال فترة قصيرة أن تحجز مكانة مميزة لدى الصغار وأولياء الأمور. تقدم القناة مزيجًا من الأغاني الممتعة والبرامج التعليمية التي تساعد الطفل على التعلم بطريقة بسيطة ومحببة، مع الحفاظ على محتوى آمن يناسب مختلف الأعمار.

تردد قناة وناسة

يمكن استقبال القناة بسهولة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

يساعد إدخال هذه البيانات بدقة في الحصول على صورة واضحة وصوت نقي دون تقطيع.

تردد قناة وناسة على عرب سات

كما يمكن متابعة القناة عبر عرب سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مميزات قناة وناسة

تتميز القناة بتقديم محتوى متنوع يجمع بين الترفيه والتعليم في نفس الوقت. فهي تعرض أناشيد لتعليم الحروف والأرقام، بالإضافة إلى فقرات تنمي السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال مثل التعاون واحترام الآخرين. كما تعتمد على ألوان مبهجة وشخصيات كرتونية محبوبة تجذب انتباه الطفل طوال وقت المشاهدة.

خطوات ضبط التردد على الرسيفر

لإضافة القناة إلى جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات. اختيار التركيب أو إضافة تردد. كتابة بيانات التردد بشكل صحيح. الضغط على بحث. حفظ القناة بعد ظهورها في النتائج.

في النهاية، تظل قناة وناسة خيارًا رائعًا لكل أسرة تبحث عن محتوى يجمع بين الفائدة والمتعة لأطفالها. ومع تحديث التردد بشكل مستمر، يمكن ضمان استمرار متابعة البرامج والأناشيد المفضلة دون أي مشاكل في البث.