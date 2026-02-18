“مـاتش رونالدو” تردد قناة beIN Sports 2 الناقلة مباراة النصر ضد اركاداغ في دوري أبطال آسيا 2 لا تفوتكم

beIN Sports 2 الناقلة لمباراة النصر السعودي ضد أركاداغ من أهم القنوات التي يتم البحث عنها اليوم، حيث تتواصل الإثارة في المنافسات الآسيوية مع المواجهة المنتظرة التي تجمع بين النصر السعودي وأركاداغ، حيث يبحث كل فريق عن فرض كلمته وحسم بطاقة التأهل. وتعد قناة beIN Sports 2 الوجهة الأساسية لعشاق الكرة لمتابعة اللقاء بجودة عالية وتحليل فني مميز، في ظل اهتمام جماهيري واسع بالمباراة المرتقبة.

موعد مباراة النصر ضد اركاداغ

تنطلق مباراة النصر السعودي ضد أركاداغ مساء اليوم في إطار منافسات البطولة القارية، وذلك في الأوقات التالية:

8:15 مساءً بتوقيت القاهرة

9:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

10:15 مساءً بتوقيت أبوظبي

7:15 مساءً بتوقيت دول المغرب العربي

ومن المتوقع أن تشهد المباراة أجواء حماسية، خاصة مع رغبة النصر في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

تردد قناة beIN Sports 2

يمكن استقبال قناة beIN Sports 2 عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

ويُفضل التأكد من إدخال التردد بدقة للحصول على أفضل جودة بث دون تقطيع.

خطوات ضبط القناة

لمتابعة المباراة بسهولة، يمكن ضبط القناة عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الرسيفر. اختيار “التركيب” أو “إعداد القنوات”. الضغط على “إضافة تردد جديد”. إدخال بيانات التردد المذكورة أعلاه بشكل صحيح. بدء البحث والانتظار حتى انتهاء عملية التحميل. حفظ القناة ضمن قائمة القنوات المفضلة.

بهذه الخطوات البسيطة يمكنك الاستمتاع بمشاهدة مباراة النصر السعودي ضد أركاداغ مباشرة عبر شاشة beIN Sports 2، ومتابعة كل تفاصيل اللقاء لحظة بلحظة.