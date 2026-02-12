تردد قناة MBC Masr لمتابعة مسلسلات رمضان 2026 التحديث الجديد علي نايل سات وعرب سات

تُعتبر قناة MBC Masr واحدة من أبرز القنوات الفضائية في الوطن العربي، حيث تقدم مجموعة واسعة من البرامج الترفيهية، الدرامية، الرياضية، والإخبارية، لتلبية مختلف أذواق المشاهدين. وتتميز القناة بتقديم محتوى عالي الجودة، مع بث مباشر يغطي أبرز الأحداث المحلية والدولية.

أبرز برامج قناة MBC Masr

تتنوع برامج القناة لتشمل:

المسلسلات الدرامية والأفلام العربية والعالمية، والتي تُعرض بجودة عالية وتوقيت مناسب للجمهور العربي.

البرامج الترفيهية والعائلية التي تجمع بين المتعة والفائدة.

المواهب والبرامج الحوارية التي تتيح للجمهور التفاعل والمشاركة.

التغطية الرياضية المباشرة، بما في ذلك مباريات كرة القدم المحلية والدولية، مثل الدوري الإسباني وكأس الملك.

تردد قناة MBC Masr على الأقمار الصناعية

يمكن استقبال قناة MBC Masr عبر الأقمار الصناعية المختلفة على النحو التالي:

نايل سات: التردد: 11470 الاستقطاب: أفقي (H) معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 الجودة: HD

عرب سات (بدر 5): التردد: 11938 الاستقطاب: عمودي (V) معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4 الجودة: HD



مسلسسلات رمضان 2026

توفر قناة MBC Masr أيضًا إمكانية متابعة جميع برامجها عبر منصة شاهد، والتي تتيح البث المباشر للمحتوى الحصري، بالإضافة إلى مكتبة ضخمة من المسلسلات، البرامج، والحلقات السابقة، لتجربة مشاهدة مريحة وسهلة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والتلفاز الذكي.

تمثل قناة MBC Masr خيارًا مثاليًا للجمهور العربي الباحث عن تنوع المحتوى وجودة البث، سواء من البرامج الترفيهية، الدرامية، أو الرياضية. ومن خلال ضبط التردد الصحيح أو متابعة القناة عبر الإنترنت، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بتجربة مشاهدة شاملة ومستمرة.