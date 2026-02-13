“أنشـودات رمضـانية” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2026 لمتايعة أجمل أناشيد عصومي ووليد الجديدة

تعد قناة طيور الجنة من أشهر القنوات العربية الموجهة للأطفال، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يمزج بين الأغاني، البرامج الترفيهية، والحلقات التعليمية بطريقة ممتعة وجذابة للصغار. وقد اكتسبت القناة شعبية واسعة بين الأطفال في العالم العربي لما تقدمه من برامج آمنة وهادفة تنمي مهارات الأطفال وتشجع على التعلم الإيجابي.

محتوى قناة طيور الجنة

تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تجمع بين التعليم والترفيه، بما في ذلك:

الأغاني والأناشيد التعليمية التي تساعد الأطفال على تعلم الحروف والأرقام والكلمات.

برامج الأنشطة اليدوية والفنية التي تشجع على الإبداع وتنمية المهارات الحركية.

قصص مصورة ومسرحيات قصيرة تعزز القيم الأخلاقية والاجتماعية.

كما تهتم القناة بمراعاة المحتوى المناسب لكل فئة عمرية، لضمان تجربة آمنة وهادفة للأطفال.

تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية

يمكن استقبال قناة طيور الجنة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وذلك على النحو التالي:

نايل سات: التردد: 11392 الاستقطاب: عمودي (V) معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 الجودة: SD/HD

عرب سات (بدر 5): التردد: 12284 الاستقطاب: أفقي (H) معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4 الجودة: SD/H



توفر قناة طيور الجنة إمكانية متابعة برامجها عبر الإنترنت ومنصاتها الرقمية، بما يتيح للأطفال متابعة محتوى القناة في أي وقت ومن أي مكان، سواء عبر الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، مع تحديثات مستمرة لمكتبة البرامج والأغاني.

تمثل قناة طيور الجنة خيارًا مثاليًا للأهالي الذين يبحثون عن محتوى آمن، ترفيهي وتعليمي لأطفالهم، مع توفير بث مباشر عالي الجودة عبر الأقمار الصناعية والمنصات الرقمية، ليتمكن الأطفال من الاستمتاع بالبرامج والأغاني التعليمية في أي وقت.