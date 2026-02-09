تردد قناة طيور الجنة الجديد: دليل شامل

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أبرز قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهياً وتعليمياً هادفاً للأطفال. تأسست القناة عام 2008، ومنذ ذلك الحين، حققت شعبية واسعة بفضل أناشيدها وبرامجها الممتعة والمفيدة. يبحث العديد من الآباء والأمهات عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة لضمان وصول أطفالهم إلى هذا المحتوى القيم.

أهمية قناة طيور الجنة للأطفال

تتميز قناة طيور الجنة بتقديم محتوى آمن ومناسب للأطفال، حيث تركز على القيم والأخلاق الحميدة. كما تعمل القناة على تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم الإبداعية من خلال الأناشيد والبرامج التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، تساعد القناة الأطفال على تعلم اللغة العربية بطريقة ممتعة وسهلة.

تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية

لضمان استقبال قناة طيور الجنة بجودة عالية، يجب التأكد من إدخال التردد الصحيح على جهاز الاستقبال الخاص بكم. إليكم أحدث الترددات:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11315 عمودي 27500 5/6 عرب سات 11310 عمودي 30000 3/4 📋 نسخ البيانات

كيفية ضبط جهاز الاستقبال على التردد الجديد

اضغط على زر القائمة (Menu) في جهاز التحكم عن بعد. اختر خيار التركيب أو الإعدادات (Installation or Settings). اختر خيار البحث اليدوي عن القنوات (Manual Channel Search). حدد القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات). أدخل التردد، والاستقطاب، ومعدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ المذكورين أعلاه. اضغط على زر البحث (Search) وانتظر حتى يتم العثور على القناة. احفظ القناة في قائمة القنوات المفضلة لديك.

برامج قناة طيور الجنة المميزة

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من البرامج التي تناسب جميع الأعمار

أناشيد الأطفال الشهيرة

برامج تعليمية وترفيهية

مسلسلات كرتونية هادفة

برامج تفاعلية مع الأطفال

بإدخال الترددات الصحيحة المذكورة أعلاه، يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة قناة طيور الجنة بجودة عالية والاستفادة من محتواها القيم.