تردد قناة طيور الجنة 2026 على الأقمار الصناعية – تحديث مباشر (HD/مجاني)

مع تزايد اهتمام الأطفال بقناة طيور الجنة، يزداد البحث عن أحدث ترددات القناة لضمان استقبال واضح ومستمر. اليوم، الموافق 16 فبراير 2026، نقدم لكم أحدث الترددات المتاحة على الأقمار الصناعية المختلفة، مع تفاصيل كاملة لسهولة الإعداد والاستمتاع بمحتوى القناة الممتع والتعليمي. تحديث الترددات ضروري لضمان عدم وجود تقطيع أو انقطاع في الإشارة.

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ (FEC) الجودة/ملاحظات نايل سات 11344 رأسي (Vertical) 27500 5/6 HD / مجاني عربسات 11744 أفقي (Horizontal) 27500 3/4 SD / مجاني ياه سات 12054 رأسي (Vertical) 27500 3/4 HD / مجاني 📋 نسخ البيانات

خطوات التركيب

افتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال الخاص بك. اختر خيار “بحث يدوي” أو “إضافة قناة”. أدخل التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، وتصحيح الخطأ (FEC) كما هو موضح في الجدول أعلاه. اضغط على “بحث” أو “حفظ”. بعد اكتمال البحث، ستظهر قناة طيور الجنة في قائمة القنوات.

ملاحظة: لا تتطلب قناة طيور الجنة حاليًا نظام BISS أو Multistream.

نصيحة فنية

بعد إعداد القناة، تأكد من فحص جودة الإشارة. إذا كانت الإشارة ضعيفة، حاول تعديل اتجاه طبق الاستقبال الخاص بك. استخدم جهاز قياس الإشارة للحصول على أفضل النتائج. تأكد من أن كابل التوصيل سليم وغير تالف.