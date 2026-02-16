تردد قناة طيور الجنة 2026 على الأقمار الصناعية – تحديث مباشر (HD/مجاني)

أحمد السيد تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
طيور الجنة شعار قناة

 

تردد قناة طيور الجنة 2026 على الأقمار الصناعية – تحديث مباشر (HD/مجاني)

مع تزايد اهتمام الأطفال بقناة طيور الجنة، يزداد البحث عن أحدث ترددات القناة لضمان استقبال واضح ومستمر. اليوم، الموافق 16 فبراير 2026، نقدم لكم أحدث الترددات المتاحة على الأقمار الصناعية المختلفة، مع تفاصيل كاملة لسهولة الإعداد والاستمتاع بمحتوى القناة الممتع والتعليمي. تحديث الترددات ضروري لضمان عدم وجود تقطيع أو انقطاع في الإشارة.

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ (FEC) الجودة/ملاحظات
نايل سات 11344 رأسي (Vertical) 27500 5/6 HD / مجاني
عربسات 11744 أفقي (Horizontal) 27500 3/4 SD / مجاني
ياه سات 12054 رأسي (Vertical) 27500 3/4 HD / مجاني

خطوات التركيب

  1. افتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال الخاص بك.
  2. اختر خيار “بحث يدوي” أو “إضافة قناة”.
  3. أدخل التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، وتصحيح الخطأ (FEC) كما هو موضح في الجدول أعلاه.
  4. اضغط على “بحث” أو “حفظ”.
  5. بعد اكتمال البحث، ستظهر قناة طيور الجنة في قائمة القنوات.

ملاحظة: لا تتطلب قناة طيور الجنة حاليًا نظام BISS أو Multistream.

اقرأ أيضاً:

نصيحة فنية

بعد إعداد القناة، تأكد من فحص جودة الإشارة. إذا كانت الإشارة ضعيفة، حاول تعديل اتجاه طبق الاستقبال الخاص بك. استخدم جهاز قياس الإشارة للحصول على أفضل النتائج. تأكد من أن كابل التوصيل سليم وغير تالف.

 

وسوم:
تردد قناة طيور الجنة
معلومات الكاتب
أحمد السيد

صحفي سياسي متخصص في الشؤون العربية والدولية، خبرة 15 عاماً في تغطية القضايا السياسية والدبلوماسية....

👤 المسمى: ناقد أدبي
🌟 الخبرة: الرواية العربية، الأدب العالمي، النظريات النقدية
🎓 التعليم: دكتوراه في النقد الأدبي
🏆 الجوائز: جائزة النقد الأدبي

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
مصطفى شاهين يكتب.. فخ السيولة الهيكلية: هل انتهى عصر “المال الرخيص” إلى الأبد؟