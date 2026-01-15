أسعار العملات في بنك مصر اليوم (الخميس 15 يناير 2026): تحديث لحظي لأسعار اليورو والريال والدينار.

يقدم بنك مصر تحديثات دورية لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وتعتبر هذه الأسعار ذات أهمية بالغة للمستثمرين، الشركات، والأفراد على حد سواء. في هذا المقال، سنستعرض أسعار أهم العملات المتداولة في بنك مصر اليوم الخميس 15 يناير 2026، مع التركيز على اليورو، الريال السعودي، والدينار الكويتي.
جميع الأسعار بالجنيه المصري
|العمله
|بنكنوت
|تحويل
|الشراء
|البيع
|الشراء
|البيع
|دولار أمريكي
|47.27
|47.37
|47.27
|47.37
|وحدة النقد الأوروبية-يورو
|55.0081
|55.2287
|55.008099
|55.228683
|جنيه إسترليني
|63.4363
|63.779
|63.43634
|63.778968
|درهم الإمارات العربية
|12.8578
|12.8972
|12.857827
|12.897166
|دولار استرالي
|31.5575
|31.7474
|31.566919
|31.747374
|دينار بحريني
|124.723
|125.6499
|124.735427
|125.649867
|دولار كندي
|34.0121
|34.1602
|34.012088
|34.160237
|فرنك سويسري
|58.8888
|59.2495
|58.906417
|59.249531
|اليوان الصيني
|0
|0
|6.775985
|6.798025
|جنيه قبرصي
|كرون دنماركي
|0
|0
|7.361323
|7.391745
|دينار أردني
|66.2509
|66.9068
|66.257501
|66.90678
|(100) – ين ياباني
|29.6457
|29.9488
|29.654551
|29.948789
|دينار كويتي
|152.3119
|154.9305
|152.311906
|154.930499
|كرون نرويجي
|0
|0
|4.677975
|4.718268
|ريال عماني
|121.8299
|123.0422
|121.84208
|123.042157
|ريال قطري
|12.2461
|12.9941
|12.246126
|12.994102
|ريال سعودي
|12.5594
|12.6317
|12.559383
|12.631663
|كرون سويدي
|0
|0
|5.122658
|5.159456