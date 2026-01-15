سعر الذهب اليوم في مصر (الخميس 15 يناير 2026): عيار 21 يسجل 6190 جنيهاً، وعيار 24 يصل إلى 7075 جنيهاً

أسعار الذهب اليوم في مصر: نظرة شاملة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس، الموافق 15 يناير 2026، استقراراً نسبياً مع بعض التذبذبات الطفيفة. وفيما يلي تفصيل لأسعار مختلف عيارات الذهب المتداولة في الأسواق المصرية:

أسعار الذهب حسب العيار

عيار 24: سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم 7075 جنيهاً مصرياً.

عيار 21: بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في مصر، 6190 جنيهاً مصرياً.

عيار 18: وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 5306 جنيهات مصرية.

عيار 14: سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 حوالي 4126 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب، فقد سجل اليوم حوالي 49520 جنيهاً مصرياً.

توقعات مستقبلية

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب على المدى القصير، مع الأخذ في الاعتبار عوامل العرض والطلب العالمية، والتغيرات في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. وينصح الخبراء بمتابعة الأسعار بشكل دوري لاتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.

جدول تفصيلي لأسعار الذهب