سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم: نظرة على أحدث التطورات (الخميس 15-1-2026)

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق 15 يناير 2026، استقراراً نسبياً في معظم البنوك المصرية. وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الريال السعودي 12.60 جنيهاً مصرياً للشراء.

أسعار الصرف في البنوك المصرية

فيما يلي نظرة على أسعار صرف الريال السعودي في بعض البنوك المصرية الكبرى:

البنك سعر الشراء (جنيه مصري) سعر البيع (جنيه مصري) البنك المركزي المصري 12.60 12.65 البنك الأهلي المصري 12.55 12.62 بنك مصر 12.50 12.60 بنك القاهرة 12.52 12.63

تحليل العوامل المؤثرة

يعزى الاستقرار النسبي في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى عدة عوامل، منها استقرار احتياطي النقد الأجنبي في مصر، وتراجع الطلب على العملات الأجنبية نتيجة لبعض القيود التي فرضتها الحكومة المصرية. كما أن تحويلات المصريين العاملين في السعودية تلعب دوراً هاماً في دعم الجنيه المصري.

توقعات مستقبلية

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار هذا الاستقرار النسبي في سعر الصرف على المدى القصير، مع وجود احتمالية لبعض التذبذبات الطفيفة نتيجة للتغيرات في العرض والطلب على العملات الأجنبية. يجب على المستثمرين والمواطنين متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب لاتخاذ قرارات مستنيرة.