سعر سبيكة الذهب 10 جرام في مصر اليوم: نظرة مفصلة

سعر سبيكة الذهب 10 جرام في مصر اليوم

شهد سوق الذهب في مصر تقلبات مستمرة في الأسعار، مما يجعل متابعة أسعار السبائك الذهبية أمراً ضرورياً للمستثمرين والمهتمين. اليوم، يبلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 بوزن 10 جرام في مصر حوالي 70,750 جنيهاً مصرياً، وذلك بدون احتساب قيمة المصنعية.

العوامل المؤثرة في سعر الذهب

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، منها:

سعر الذهب العالمي: يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطاً وثيقاً بالأسعار العالمية للذهب في البورصات العالمية.

سعر صرف الدولار: يؤثر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على أسعار الذهب، حيث أن الذهب غالباً ما يتم تسعيره بالدولار.

العرض والطلب: يلعب العرض والطلب المحلي على الذهب دوراً في تحديد الأسعار.

الأوضاع الاقتصادية والسياسية: تؤثر الأوضاع الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية على توجهات المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.

جدول تفصيلي لأسعار سبائك الذهب (تقديرية)

وزن السبيكة السعر التقريبي (بدون المصنعية) 5 جرام 35,375 جنيه مصري 10 جرام 70,750 جنيه مصري 20 جرام 141,500 جنيه مصري 50 جرام 353,750 جنيه مصري

ملاحظة: هذه الأسعار هي تقديرات تقريبية وقد تختلف قليلاً بين التجار والموردين. يُنصح بالتحقق من الأسعار الحالية من مصادر موثوقة قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

نصائح للمستثمرين

قبل شراء سبيكة الذهب، من المهم مراعاة ما يلي: