هســه سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21 الجمعة 16 يناير 2026.. اعرف كم السعــر الان

شهد سعر مثقال الذهب في العراق اليوم الجمعة 16 يناير/كانون الثاني 2026 حالة من الاستقرار النسبي، متأثرًا بتراجع أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، في ظل انخفاض الإقبال على الذهب كملاذ آمن بعد تحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية وهدوء الأوضاع الجيوسياسية.

ويأتي هذا الأداء في وقت يترقب فيه المستثمرون والمتعاملون بسوق الصاغة أي تحركات جديدة قد تؤثر على اتجاه الأسعار خلال الساعات المقبلة.

تراجع الذهب عالميا وتأثيره على السوق العراقي

واصل الذهب عالميًا مساره الهابط مع بداية تعاملات اليوم، مدفوعًا بصدور بيانات اقتصادية أمريكية قوية قللت من احتمالات خفض أسعار الفائدة في المدى القريب، إلى جانب ارتفاع الدولار الأمريكي للأسبوع الثالث على التوالي، ما زاد من الضغوط على أسعار المعادن النفيسة.

كما ساهم تراجع التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وانخفاض وتيرة الاحتجاجات في إيران، في تقليص الطلب على الذهب كأداة تحوط، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الأسعار في الأسواق المحلية، ومنها السوق العراقي.

كم بلغ سعر مثقال الذهب اليوم في العراق؟

سجل سعر غرام الذهب عيار 21 في العراق اليوم نحو 170,000 دينار عراقي، أي ما يعادل قرابة 129.68 دولار أمريكي، وهو العيار الأكثر تداولًا بين المواطنين نظرًا لتوازنه بين الجودة والسعر.

وباحتساب المثقال (5 غرامات تقريبًا)، حافظ سعره على مستويات مستقرة مقارنة بالأيام الماضية، وسط ترقب حذر من المتعاملين.

أسعار أعيرة الذهب في العراق اليوم الجمعة 16 يناير 2026

جاءت أسعار الذهب في السوق العراقي اليوم على النحو التالي:

عيار الذهب السعر بالدينار العراقي عيار 24 193,989 دينار عيار 22 177,823 دينار عيار 21 169,740 دينار عيار 18 145,492 دينار عيار 14 113,160 دينار أوقية الذهب (شراء) 6,035,026 دينار أوقية الذهب (بيع) 6,033,716 دينار

فيما بلغ سعر أوقية الذهب:

سعر الشراء: 6,035,026 دينار عراقي

سعر البيع: 6,033,716 دينار عراقي

أسعار الجنيه الذهب في العراق اليوم

انعكست تحركات الذهب العالمية على أسعار الجنيهات الذهبية في الأسواق العراقية، وجاءت كالتالي:

نوع الجنيه الوزن السعر بالدينار العراقي جنيه عيار 21 8 جرامات 1,629,507 دينار جنيه عيار 22 8 جرامات 1,707,103 دينار جنيه عيار 24 8 جرامات 1,862,294 دينار

أسعار سبائك الذهب في العراق اليوم

سجلت السبائك الذهبية بمختلف أوزانها المستويات التالية:

وزن السبيكة السعر بالدينار العراقي 1 جرام 213,388 دينار 2.5 جرام 509,221 دينار 5 جرامات 1,008,743 دينار 10 جرامات 1,994,206 دينار 20 جرامًا 3,961,254 دينار 50 جرامًا 9,835,240 دينار 100 جرام 19,631,682 دينار نصف كيلو 97,848,026 دينار 1 كيلو 195,346,872 دينار

تسود حالة من الترقب والحذر بين تجار الذهب والمواطنين في العراق، حيث يفضل العديد منهم تأجيل قرارات البيع والشراء انتظارًا لاتضاح الاتجاه القادم للأسعار، خاصة مع استمرار تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على سوق المعدن الأصفر