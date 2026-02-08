ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية وارتفاع الطلب على الذهب الأجنبي والمحلي

شهدت أسواق الذهب في العاصمة بغداد، اليوم السبت، ارتفاعًا جديدًا في أسعار الذهب المحلي والأجنبي، وذلك بعد ثبات نسبي خلال الأيام الماضية. وأفادت تقارير الأسواق أن أسعار الذهب عيار 21، سواء الخليجي أو التركي أو الأوروبي، سجلت سعر بيع المثقال الواحد 1.044 مليون دينار، وسعر الشراء 1.040 مليون دينار، مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي التي بلغت 1.037 مليون دينار، ما يشير إلى زيادة طفيفة لكنها ملحوظة.

سعر بيع المثقال الواحد 1.014 مليون دينار

أما الذهب العراقي عيار 21، فقد سجل سعر بيع المثقال الواحد 1.014 مليون دينار، وسعر الشراء 1.010 مليون دينار، مسجلاً أيضًا ارتفاعًا طفيفًا عن الأيام السابقة. ويلاحظ أن الذهب الأجنبي ما زال يحتفظ بجاذبيته لدى المستثمرين والمشترين، خصوصًا مع التغيرات في أسعار الصرف والتقلبات الاقتصادية، ما دفع البعض إلى التوجه نحو شراء الذهب الخليجي والتركي والأوروبي.

سعر بيع مثقال الذهب الخليجي

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 1.045 مليون دينار و1.055 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي بين 1.015 مليون دينار و1.025 مليون دينار. وتشير هذه الفروقات إلى وجود طلب أكبر على الذهب الأجنبي، الذي يُنظر إليه عادة كملاذ آمن للمستثمرين في ظل التقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب في العراق

ويؤكد الخبراء أن أسعار الذهب في العراق تتأثر بعدة عوامل، أبرزها أسعار الدولار في السوق المحلي، والتحركات العالمية للذهب، والعرض والطلب في الأسواق المحلية.

ومع استمرار هذه الارتفاعات، ينصح الاقتصاديون والمستثمرون بمتابعة الأسعار اليومية قبل اتخاذ أي قرارات شراء أو بيع. ويستمر الذهب في لعب دور مهم كأداة استثمارية وشكل من أشكال الادخار، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، ما يجعل مراقبة أسعاره اليومية ضرورة لكل من المستثمرين والمواطنين.