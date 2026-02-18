“هســه وصل لكــام” سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21 اليــوم في المحــلات

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
يعد الذهب من أهم وسائل الادخار والاستثمار في العراق، حيث يحرص الأفراد والمستثمرون على متابعة أسعاره يوميًا لمواكبة التغيرات في السوق المحلي والعالمي. وتشهد أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 استقرارًا نسبيًا مع ارتفاع محدود في الأونصة العالمية، إذ سجلت أونصة الذهب 4,984.6 دولار بزيادة قدرها 80 دولارًا عن اليوم السابق. ويؤثر هذا الارتفاع بشكل مباشر على الأسعار المحلية للجرامات والسبائك والجنيهات الذهبية، مما يجعل متابعة الأسعار اليومية أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمتداولين.

سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21

وتتنوع أسعار الذهب في العراق حسب العيار ووزن السبائك، فيما يلي جدول شامل يوضح أسعار الجرامات والسبائك والجنيهات بالدينار العراقي والدولار الأمريكي.

المنتج العيار / الوزن السعر بالدينار العراقي السعر بالدولار الأمريكي
جرام الذهب 24 210,019 160
جرام الذهب 22 192,518 147
جرام الذهب 21 183,767 140
جرام الذهب 18 157,515 120
جرام الذهب 14 122,511 93
أونصة الذهب بيع 6,532,318 4,985
أونصة الذهب شراء 6,533,629 4,986
سبيكة ذهب 1 جرام 231,021 176
سبيكة ذهب 2.5 جرام 551,301 421
سبيكة ذهب 5 جرام 1,092,101 833
سبيكة ذهب 10 جرام 2,159,000 1,647
سبيكة ذهب 20 جرام 4,288,597 3,272
سبيكة ذهب أوقية 6,379,288 4,868
سبيكة ذهب نصف أونصة 3,341,281 2,550
سبيكة ذهب 50 جرام 10,647,985 8,125
سبيكة ذهب 100 جرام 21,253,966 16,218
سبيكة ذهب 1 كيلو 211,489,565 161,381
جنيه ذهب 8 جرام عيار 21 1,764,163 1,346
جنيه ذهب 8 جرام عيار 22 1,848,171 1,410
جنيه ذهب 8 جرام عيار 24 2,016,187 1,538

ملاحظات حول السوق

يظل الذهب في العراق خيارًا آمنًا للاستثمار والادخار، حيث تتأثر الأسعار بأسعار الذهب العالمية وبسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي. وينصح المستثمرون بمتابعة الأسعار يوميًا، خاصة عند شراء السبائك الصغيرة والجرامات لتسهيل عمليات البيع والشراء.

آخر تحديث للبيانات كان اليوم الأربعاء الساعة 10:02 صباحًا على يد الكاتب سعد الناصر.

