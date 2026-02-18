“هســه وصل لكــام” سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21 اليــوم في المحــلات

يعد الذهب من أهم وسائل الادخار والاستثمار في العراق، حيث يحرص الأفراد والمستثمرون على متابعة أسعاره يوميًا لمواكبة التغيرات في السوق المحلي والعالمي. وتشهد أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 استقرارًا نسبيًا مع ارتفاع محدود في الأونصة العالمية، إذ سجلت أونصة الذهب 4,984.6 دولار بزيادة قدرها 80 دولارًا عن اليوم السابق. ويؤثر هذا الارتفاع بشكل مباشر على الأسعار المحلية للجرامات والسبائك والجنيهات الذهبية، مما يجعل متابعة الأسعار اليومية أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمتداولين.

سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21

وتتنوع أسعار الذهب في العراق حسب العيار ووزن السبائك، فيما يلي جدول شامل يوضح أسعار الجرامات والسبائك والجنيهات بالدينار العراقي والدولار الأمريكي.

المنتج العيار / الوزن السعر بالدينار العراقي السعر بالدولار الأمريكي جرام الذهب 24 210,019 160 جرام الذهب 22 192,518 147 جرام الذهب 21 183,767 140 جرام الذهب 18 157,515 120 جرام الذهب 14 122,511 93 أونصة الذهب بيع – 6,532,318 4,985 أونصة الذهب شراء – 6,533,629 4,986 سبيكة ذهب 1 جرام 231,021 176 سبيكة ذهب 2.5 جرام 551,301 421 سبيكة ذهب 5 جرام 1,092,101 833 سبيكة ذهب 10 جرام 2,159,000 1,647 سبيكة ذهب 20 جرام 4,288,597 3,272 سبيكة ذهب أوقية 6,379,288 4,868 سبيكة ذهب نصف أونصة 3,341,281 2,550 سبيكة ذهب 50 جرام 10,647,985 8,125 سبيكة ذهب 100 جرام 21,253,966 16,218 سبيكة ذهب 1 كيلو 211,489,565 161,381 جنيه ذهب 8 جرام عيار 21 1,764,163 1,346 جنيه ذهب 8 جرام عيار 22 1,848,171 1,410 جنيه ذهب 8 جرام عيار 24 2,016,187 1,538

ملاحظات حول السوق

يظل الذهب في العراق خيارًا آمنًا للاستثمار والادخار، حيث تتأثر الأسعار بأسعار الذهب العالمية وبسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي. وينصح المستثمرون بمتابعة الأسعار يوميًا، خاصة عند شراء السبائك الصغيرة والجرامات لتسهيل عمليات البيع والشراء.

آخر تحديث للبيانات كان اليوم الأربعاء الساعة 10:02 صباحًا على يد الكاتب سعد الناصر.