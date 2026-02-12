شكــد وصل هســه.. سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21 مساء اليــوم في المحلات

شهد سوق الذهب في العراق اليوم انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، حيث تراجع سعر أونصة الذهب عيار 24 بمقدار 191,185.59 دينار عراقي ليصل إلى 6,453,659.18 دينار عراقي، مقارنة بسعر أمس الذي بلغ 6,644,844.77 دينار عراقي، بنسبة تغير بلغت -2.88%.

وتأتي هذه التغيرات في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرات حركة الدولار وأسعار الذهب العالمية على السوق المحلية.

سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21

يقدم الجدول التالي الأسعار الفورية للذهب لكل أونصة ولكل غرام لأكثر العيارات شيوعًا، لتسهيل متابعة المستثمرين والمشترين:

وحدة الذهب السعر الحالي (دينار عراقي) السعر السابق (دينار عراقي) نسبة التغير أونصة الذهب 6,451,729.07 6,644,844.77 -2.88% جرام الذهب عيار 24 207,451.10 213,660.60 -2.92% جرام الذهب عيار 23 200,190.31 206,182.48 -2.90% جرام الذهب عيار 22 190,025.20 195,713.11 -2.92% جرام الذهب عيار 21 181,519.71 186,953.03 -2.90% جرام الذهب عيار 18 155,588.32 160,245.45 -2.90% جرام الذهب عيار 14 121,358.89 124,991.45 -2.90% جرام الذهب عيار 12 103,725.55 106,830.30 -2.90% جرام الذهب عيار 10 86,507.11 89,096.47 -2.90% جرام الذهب عيار 9 77,794.16 80,122.73 -2.90% جرام الذهب عيار 8 69,081.21 71,148.98 -2.90%

نصائح للمتعاملين في سوق الذهب

متابعة أسعار الذهب يوميًا قبل شراء أو بيع المشغولات أو الاستثمار.

مراعاة تأثير سعر الدولار الأمريكي والاتجاهات العالمية للذهب على الأسعار المحلية.

استخدام المخططات التفاعلية لمعرفة اتجاهات الأسعار على المدى الطويل والقمم التاريخية، لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر أمانًا.

تأثير انخفاض أسعار الذهب على السوق المحلية

انخفاض أسعار الذهب اليوم في العراق له تأثير مباشر على المشترين والمستثمرين على حد سواء، حيث يمكن للمتعاملين الاستفادة من هذه اللحظة لشراء المشغولات الذهبية بأسعار أقل مقارنة بالأيام الماضية. من جهة أخرى، قد يتسبب التراجع في بعض المحال التجارية ومحلات الصاغة بضغوط على الأرباح، خصوصًا للذهب المستورد.

ويعتبر تتبع تحركات الأسعار اليومية خطوة مهمة لأي شخص يتعامل مع الذهب، سواء للاستثمار أو للادخار، إذ يساعد على اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة ووعيًا، مع مراعاة التقلبات العالمية والمحلية لسعر الأونصة والدينار العراقي.