اقترب ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2026 الترم الأول عبر موقع بوابة التعليم الأساسي اتابع لوزارة التربية والتعليم

تترقب الأسر والطلاب إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي للترم الأول 2026 بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي، حيث تتواصل الآن أعمال التصحيح ورصد الدرجات في المدارس على مستوى جميع المحافظات.

ويأتي ذلك ضمن خطة مديريات التربية والتعليم لتوفير النتائج إلكترونيًا لتسهيل عملية الاستعلام، خاصة مع تطبيق نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على التقديرات بدلاً من الدرجات، بهدف قياس مستوى الطالب بصورة شاملة ومتوازنة.

خطوات إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي

تبدأ النتائج في الظهور تدريجيًا بعد انتهاء المعلمين من تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات، يلي ذلك اعتمادها رسميًا من قبل إدارات المدارس في كل محافظة.

كما سيتم نشر كشوف النتائج داخل المدارس، بالإضافة إلى إعلانها إلكترونيًا عبر البوابات الرسمية المعتمدة، لتسهيل حصول أولياء الأمور والطلاب عليها دون الحاجة للانتظار الطويل.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2026 الترم الأول

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة بسهولة عبر خطوات محددة:

الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي الخاصة بالمديرية التعليمية في المحافظة. اختيار نتائج سنوات النقل. تحديد المرحلة الدراسية: الابتدائية. تحديد الصف الدراسي: الصف الرابع الابتدائي. اختيار الفصل الدراسي: الأول. إدخال الرقم القومي أو رقم الجلوس أو الاسم الكامل حسب ما هو متاح. الضغط على عرض النتيجة.

وبمجرد تنفيذ هذه الخطوات، ستظهر النتيجة للطالب على الشاشة فور الإعلان عنها رسميًا.

تعمل وزارة التربية والتعليم على تحقيق السرية التامة للبيانات خلال عملية الاستعلام، يمكن الاطلاع على النتيجة أيضًا عبر بوابة المديريات التعليمية بالمحافظات، حسب النظام المعتمد في كل محافظة