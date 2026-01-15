“تقيــم طفلك” رابط نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2026 الترم الأول من موقع وزارة التربية والتعليم فور ظهورها

تزايد اهتمام أولياء الأمور خلال الأيام الحالية بمتابعة نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2026 الترم الأول، وذلك عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول في مختلف المحافظات، ويأتي هذا الاهتمام في ظل تطبيق وزارة التربية والتعليم لنظام التقييم الجديد، الذي يعتمد على التقديرات الوصفية بدلًا من الدرجات الرقمية، بهدف قياس مستوى الفهم والمهارات الأساسية لدى التلاميذ بصورة أكثر شمولًا ودقة.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2026

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2026 بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد التقديرات داخل المدارس، حيث تستغرق هذه الإجراءات عادة نحو أسبوعين إلى 15 يومًا من تاريخ انتهاء الامتحانات.

ويتم اعتماد النتائج رسميًا من الإدارات التعليمية في كل محافظة، على أن تُعلن قبل بدء إجازة نصف العام، لتمكين أولياء الأمور من الاطلاع على مستوى أبنائهم الدراسي.

نظام نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2026

تعتمد نتيجة الصف الثالث الابتدائي على نظام التقييم الوصفي، وهو نظام يهدف إلى تقليل الضغوط النفسية على التلاميذ، والتركيز على نواتج التعلم بدلًا من الحفظ والتلقين.

وتظهر النتيجة في صورة تقديرات تعكس مستوى أداء التلميذ، دون الإعلان عن درجات أو نسب مئوية، وجاءت التقديرات كالتالي:

ممتاز: يدل على إتقان التلميذ للمهارات المطلوبة وتفوقه الدراسي.

جيد جدًا: يعبر عن أداء قوي وقدرة واضحة على استيعاب المحتوى التعليمي.

جيد: يشير إلى تحقيق التلميذ للحد الأدنى من التوقعات التعليمية.

يحتاج إلى دعم: تنبيه لولي الأمر بضرورة مساندة التلميذ لتحسين بعض الجوانب الدراسية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2026

أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الابتدائي الترم الأول 2026 إلكترونيًا، فور اعتمادها، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي الخاصة بالمحافظة. اختيار خدمات التعليم الأساسي من القائمة الرئيسية. الضغط على خيار نتائج سنوات النقل. تحديد الصف الثالث الابتدائي والفصل الدراسي الأول. إدخال الرقم القومي للتلميذ المسجل بشهادة الميلاد بدقة. الضغط على عرض النتيجة، لتظهر تفاصيل التقييم فور اعتمادها رسميًا.

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نظام التقييم الجديد يهدف إلى دعم العملية التعليمية، ومساعدة التلميذ على تحسين مستواه الدراسي بشكل تدريجي، بعيدًا عن التوتر المرتبط بالدرجات والامتحانات التقليدية، مع التركيز على تنمية المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب.