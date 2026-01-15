عـرض النتيجة:: نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 الترم الأول من موقع موقع بوابة التعليم الأساسي فور ظهــورها رسميا من الوزارةة

تتصدر نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 اهتمامات أولياء الأمور بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث يحرص الكثير منهم على الاطمئنان على مستوى أبنائهم قبل الانتقال إلى مرحلة التعليم الإعدادي. وتطبق وزارة التربية والتعليم هذا العام نظام التقييم الوصفي بدلًا من الدرجات الرقمية، مع التركيز على قياس مهارات التلميذ وفهمه للمناهج الدراسية.

موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026

من المقرر أن تبدأ نتائج الصف السادس الابتدائي 2026 الترم الأول في الظهور تدريجيًا عقب انتهاء جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تبدأ المدارس وأقسام التصحيح في مراجعة أوراق الطلاب ورصد التقديرات وفق نظام التقييم الجديد، الذي يعتمد على التقديرات الوصفية بدلًا من الدرجات الرقمية. ومن المنتظر أن تقوم إدارات المدارس بالاعتماد الرسمي للنتائج، ليتمكن أولياء الأمور والطلاب من الاطلاع عليها سواء من خلال نشر الكشوف داخل المدارس أو عبر البوابات الإلكترونية الرسمية المخصصة لتسهيل عملية الاستعلام وتوفير الوقت والجهد.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026

أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 إلكترونيًا فور اعتمادها، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي الخاص بمحافظتك. اختيار قسم خدمات التعليم الأساسي من الصفحة الرئيسية. الضغط على خيار نتائج سنوات النقل للتعليم الأساسي. تحديد الصف السادس الابتدائي والفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026. إدخال الرقم القومي للطالب الموجود في شهادة الميلاد بدقة. الضغط على عرض النتيجة، لتظهر تفاصيل التقييم الخاصة بالطالب فور اعتمادها رسميًا.

يشدد نظام التقييم الجديد على متابعة تقدم الطلاب بشكل مستمر، مع التركيز على الجوانب التي تحتاج إلى دعم إضافي، بهدف .إعداد الطالب لمراحل التعليم الإعدادي والثانوي بشكل متوازن، مع تعزيز مهارات التفكير والفهم.

تعد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 مؤشرًا مهمًا لقياس مستوى الطالب قبل الانتقال إلى المرحلة الإعدادية، وتتيح لأولياء الأمور تقييم أداء أبنائهم بشكل شامل، مع التركيز على تطوير المهارات الأساسية بدلاً من الاعتماد على الدرجات فقط، مما يضمن إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة بثقة ونجاح.