نتيجة تالتة ابتدائي 2026 الترم الأول فور ظهورها عبر موقع وزارة التربية والتعليم.. طلع نتيجة ابنك

يترقب أولياء الأمور في مختلف المحافظات إعلان نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2026، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، في ظل تطبيق وزارة التربية والتعليم لنظام التقييم الحديث، الذي يعتمد على التقديرات الوصفية بدلًا من الدرجات الرقمية، بهدف قياس مستوى التلاميذ بشكل أدق وأشمل.

موعد ظهور نتيجة تالتة ابتدائي 2026

من المنتظر أن يتم إعلان نتيجة تالتة ابتدائي 2026 الترم الأول خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا من انتهاء الامتحانات، حيث تستكمل المدارس أعمال التصحيح والمراجعة ورصد التقديرات، ثم تُعتمد النتائج رسميًا من الإدارات التعليمية قبل إتاحتها لأولياء الأمور.

نظام نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2026

تعتمد نتيجة تالتة ابتدائي على نظام التقييم الوصفي، والذي يهدف إلى متابعة مستوى أداء التلميذ دون استخدام الدرجات أو النسب المئوية، مع التركيز على المهارات الأساسية ونواتج التعلم.

وتأتي التقديرات على النحو التالي:

ممتاز: يعكس إتقان التلميذ للمهارات المطلوبة وتفوقه الدراسي.

جيد جدًا: يشير إلى مستوى أداء قوي مع فهم جيد للمحتوى التعليمي.

جيد: يدل على تحقيق التلميذ للحد الأدنى من التوقعات التعليمية.

يحتاج إلى دعم: تنبيه لولي الأمر بضرورة تقديم مساندة إضافية للتلميذ لتحسين مستواه.

كيفية الاستعلام عن نتيجة تالتة ابتدائي 2026

أتاحت وزارة التربية والتعليم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2026 إلكترونيًا، فور اعتمادها، عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي الخاصة بالمحافظة. اختيار خدمات التعليم الأساسي. الضغط على نتائج سنوات النقل. تحديد الصف الثالث الابتدائي والفصل الدراسي الأول. إدخال الرقم القومي للتلميذ الموجود بشهادة الميلاد. الضغط على عرض النتيجة للاطلاع على التقييمات فور ظهورها.

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نظام التقييم الوصفي يهدف إلى تقليل التوتر لدى التلاميذ، وتشجيعهم على الفهم والتعلم التدريجي، مع إشراك ولي الأمر في متابعة تطور مستوى ابنه الدراسي بشكل مستمر.

تُمثل نتيجة تالتة ابتدائي 2026 خطوة مهمة في رحلة التلميذ التعليمية، حيث تعكس مدى اكتسابه للمهارات الأساسية، وتساعد الأسرة على تحديد نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى دعم، بما يحقق مصلحة التلميذ التعليمية على المدى الطويل.