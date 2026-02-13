“استطلـع درجـاتك” رابـط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2026 العراق جميـع المحافظات www.moe.gov.iq حال اعلانها

تترقب الأسر العراقية ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2025-2026، بعد أن أنهى الطلاب امتحاناتهم بنجاح في مختلف المحافظات. ويعد هذا الصف مرحلة حاسمة في النظام التعليمي العراقي، حيث تحدد نتائج الطلاب مستقبلهم في الدراسة الإعدادية، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة.

موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي

أكدت وزارة التربية العراقية أن نتائج الصف السادس الابتدائي من المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الوزارة الرسمي، بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق لضمان الدقة والنزاهة في إعلان الدرجات.

المؤشرات الأولية للنتائج

تشير المؤشرات الأولية إلى ارتفاع نسب النجاح مقارنة بالعام الماضي، مع أداء جيد للطلاب في جميع المواد الدراسية. وأفادت مصادر تعليمية بأن عمليات التصحيح أظهرت تحسنًا ملحوظًا في مهارات القراءة والرياضيات والعلوم، وهو ما يعكس جهود المعلمين والطلبة على حد سواء.

خطوات الاستعلام عن النتائج

للاطلاع على نتائج الصف السادس الابتدائي 2026، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية: www.moe.gov.iq اختيار قسم “نتائج الطلاب” من القائمة الرئيسية. إدخال بيانات الطالب المطلوبة، مثل الاسم الرباعي ورقم الامتحان والمحافظة. الضغط على زر “عرض النتيجة” لعرض الدرجات كاملة لجميع المواد الدراسية. يمكن طباعة النتيجة أو حفظها للرجوع إليها لاحقًا.

تؤكد وزارة التربية العراقية على أهمية متابعة الموقع الرسمي لتجنب المواقع غير الرسمية التي قد تنشر بيانات خاطئة، كما تشدد على أن النتائج المنشورة إلكترونيًا تعتبر مرجعًا رسميًا لتحديد نجاح الطلاب وانتقالهم إلى المرحلة الإعدادية.