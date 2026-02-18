“بالرقم الامتحاني” نتائج الثالث متوسط 2026 الدور الأول كافة المحافظات خلال وزارة التربية العراقية {ملازمنا} epedu gov iq

نتائج الثالث المتوسط 2026 من اهم النتائج بحثا، ينتظر طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق إعلان نتائج امتحاناتهم لعام 2026 بفارغ الصبر، حيث تمثل هذه النتائج مرآة لمستوى التحصيل الدراسي لكل طالب، وتساعد على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تعزيز قبل الامتحانات النهائية. كما تعد فرصة لتقييم جهود الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور خلال العام الدراسي.

متى الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2026

أكدت وزارة التربية العراقية أن النتائج ستصدر في الفترة المقبلة من شهر فبراير 2026، ومن المتوقع أن تكون متاحة لجميع الطلاب إلكترونيًا فور اعتمادها رسميًا. وتتيح النتائج المبكرة للطلاب متابعة تحصيلهم واتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين أدائهم في المواد التي يحتاجون فيها لدعم إضافي.

طريقة الاستعلام من “نتائجنا”

للتسهيل على الطلاب، يمكن الاستعلام عن النتائج عبر منصة “نتائجنا” الإلكترونية، حيث توفر الموقع خدمة سريعة ومباشرة لمتابعة درجات الطالب في جميع المواد:

الدخول إلى موقع نتائجنا: رابط نتائجنا اختيار المرحلة الدراسية: “الصف الثالث المتوسط”. إدخال بيانات الطالب الأساسية مثل الاسم ورقم الامتحان. الضغط على زر “عرض النتيجة”، لتظهر جميع الدرجات بشكل مفصل وسهل القراءة.

خطوات الاستعلام من موقع وزارة التربية

كما يمكن للطلاب الاستعلام مباشرة من موقع وزارة التربية العراقية باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي: وزارة التربية العراقية الدخول إلى قسم “الامتحانات والنتائج”. اختيار “الصف الثالث المتوسط – نتائج التمهيدي 2026”. إدخال المعلومات المطلوبة بدقة، مثل الاسم الكامل ورقم الامتحان. الضغط على “استعلام”، ليتم عرض النتيجة بشكل تفصيلي مع درجات كل مادة.

بهذه الطرق المتعددة، يستطيع كل طالب متابعة نتائجه بسهولة ودقة، مما يسهم في معرفة مستواه وتحسين أدائه خلال المرحلة المقبلة، وضمان التحضير الأمثل للامتحانات النهائية.