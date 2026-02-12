هســـة ظهــرت كلها نتائج السادس الابتدائي 2026 الدور التمهيدي موقع نتائجنا كل المحافظات من رابط مباشر

تشهد الساحة التعليمية في العراق حالة من الترقب والاهتمام الكبير مع اقتراب الإعلان النهائي عن نتائج السادس الابتدائي 2026 الدور التمهيدي، خاصة لطلبة الخارجي، في ظل بدء وزارة التربية برفع النتائج تباعًا بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق في عدد كبير من المحافظات، وتعد هذه المرحلة مفصلية في المسيرة الدراسية للطلبة، ما يجعل متابعة النتائج أولوية قصوى للطلاب وأولياء الأمور.

نتائج التمهيدي السادس الابتدائي 2026

أكدت الجهات التعليمية المختصة أن مرحلة تصحيح الدفاتر الامتحانية قد اكتملت في أغلب المحافظات، لتبدأ بعدها مرحلة رفع النتائج بشكل رسمي، وسط التزام بالدقة والشفافية لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل.

المحافظات التي تم إعلان نتائجها رسميًا

تم رفع نتائج الدور التمهيدي للسادس الابتدائي 2026 في عدد كبير من المحافظات، وجاءت على النحو التالي:

نينوى

ديالى

بغداد الكرخ الأولى

بغداد الكرخ الثانية

بغداد الكرخ الثالثة

بغداد الرصافة الأولى

بغداد الرصافة الثانية

بغداد الرصافة الثالثة

النجف

ذي قار

القادسية

صلاح الدين

واسط

الأنبار

بابل

البصرة

كربلاء

كركوك

المثنى

وقد أُتيحت النتائج للتنزيل بعد اعتمادها رسميًا، ليتمكن الطلبة من الاطلاع على درجاتهم.

المحافظات التي ما زالت نتائجها قيد الانتظار

في المقابل، ما تزال بعض المحافظات في مرحلة الانتظار، حيث تستكمل حاليًا إجراءات التدقيق الأخيرة قبل الإعلان، وأبرزها:

ميسان (قريبًا)

وأكدت مصادر تربوية أن إعلان النتائج المتبقية سيتم فور الانتهاء من الإجراءات النهائية دون أي تأخير.

نتائج السادس الابتدائي الخارجي 2026

تشمل النتائج المعلنة طلبة الخارجي في الصف السادس الابتدائي، ضمن الدور التمهيدي، حيث جرى التعامل مع دفاترهم الامتحانية بنفس معايير التصحيح المعتمدة لبقية الطلبة، مع إشراف لجان مختصة لضمان النزاهة.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2026

يمكن للطلبة وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بسهولة عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى صفحة نتائج السادس الابتدائي الخاصة بالدور التمهيدي اختيار المحافظة التابع لها الطالب تحميل ملف النتائج الخاص بالمحافظة البحث عن اسم الطالب أو الرقم الامتحاني داخل الملف

تواصل الجهات المعنية تحديث صفحات النتائج بشكل مستمر، مع رفع ملفات جديدة فور اعتمادها رسميًا، لذلك يُنصح الطلبة بمتابعة الأخبار التعليمية أولًا بأول، لحين اكتمال إعلان النتائج في جميع المحافظات.

تمثل نتائج السادس الابتدائي 2026 الدور التمهيدي خطوة مهمة في مسيرة الطلبة التعليمية، ومع الإعلان عن نتائج معظم المحافظات، يتبقى القليل لاستكمال الصورة كاملة، وسط تمنيات بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة في مختلف أنحاء العراق.