“كشـوفات pdf” نتائج التمهيدي 2026 الثالث المتوسط فور ظهورها عبر موقع نتائجنا الوزاري moedu.gov.iq

نتائج التمهيدي 2026 الثالث المتوسط من اهم النتائج التي يتم البحث عنها، مع اقتراب انتهاء العام الدراسي، يترقب طلاب الصف الثالث المتوسط نتائج امتحاناتهم التمهيدية لعام 2026، حيث تمثل هذه النتائج مؤشراً مهماً لأداء الطالب واستعداده للانتقال إلى المراحل التالية. وتعد نتائج التمهيدي فرصة لتقييم مستوى التحصيل الدراسي، وتحفيز الطلاب على تطوير مهاراتهم واستراتيجيات الدراسة قبل الامتحانات النهائية.

موعد الإعلان عن نتائج التمهيدي 2026 الثالث المتوسط

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج التمهيدي للصف الثالث المتوسط 2026 في منتصف شهر فبراير 2026، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية العراقية، لتتيح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بشكل رسمي ودقيق.

المؤشرات المتوقعة

تشير المؤشرات الأولية إلى ارتفاع نسب النجاح هذا العام مقارنة بالعام الماضي، نتيجة التحسينات في المناهج الدراسية والاهتمام الكبير بتوفير الدعم التعليمي للطلاب. كما أظهرت بعض التقارير زيادة في متوسط درجات الطلاب في المواد الأساسية مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم، مما يعكس جهود المعلمين وأولياء الأمور في متابعة الطلاب خلال العام الدراسي.

خطوات الاستعلام عن النتائج

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج التمهيدي 2026 للصف الثالث المتوسط بسهولة عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية: رابط وزارة التربية العراقية اختيار قائمة “الامتحانات والنتائج”. تحديد المرحلة الدراسية “الصف الثالث المتوسط”. إدخال بيانات الطالب المطلوبة مثل الاسم ورقم الامتحان. الضغط على زر “عرض النتيجة”، حيث ستظهر النتائج مع تفاصيل الدرجات لكل مادة.

باتباع هذه الخطوات، يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم بكل سهولة ودقة، والبدء في التخطيط للمرحلة المقبلة من العام الدراسي، مع التركيز على نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف لتحقيق أفضل النتائج النهائية.