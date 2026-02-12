تفعيــل رابط results.mlazemna:: نتائج السادس الابتدائي 2026 الدور التمهيدي بالدرجـــات كل امواد من موقع نتائجنا وزارة التربية العراقية

تترقب عائلات وطلبة الصف السادس الابتدائي في العراق الإعلان الرسمي عن نتائج الدور التمهيدي للعام الدراسي 2026، بعد أن أنهت لجان التصحيح كافة الدفاتر الامتحانية. وتشهد مواقع الأخبار التعليمية ومواقع وزارة التربية العراقية إقبالًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور للحصول على نتائجهم فور اعتمادها، ويعد هذا الإعلان خطوة أساسية في مسيرة الطالب الدراسية، إذ يتيح له معرفة درجاته والتخطيط للمرحلة المقبلة من الدراسة.

موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي 2026

أكدت مصادر رسمية في وزارة التربية العراقية أن نتائج الدور التمهيدي للسادس الابتدائي 2026 ستُعلن تباعًا بعد اعتمادها من قبل اللجان المختصة، مع رفع النتائج أولًا في المحافظات التي انتهت من جميع مراحل التصحيح والمراجعة، على أن تُرفع باقي المحافظات فور الانتهاء من إجراءات التدقيق.

وينصح الطلاب بمتابعة صفحات الأخبار التعليمية الرسمية لتلقي التحديثات فور صدور النتائج.

خطوات الاستعلام عن النتائج من موقع نتائجنا

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بسهولة من خلال موقع نتائجنا عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى صفحة نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي 2026 على موقع نتائجنا. اختيار المحافظة التابع لها الطالب. تنزيل ملف النتائج الخاص بالمحافظة. البحث عن اسم الطالب أو الرقم الامتحاني داخل الملف لمعرفة الدرجة النهائية.

خطوات الاستعلام عن النتائج من موقع وزارة التربية العراقية

توفر وزارة التربية العراقية أيضًا إمكانية الاطلاع على النتائج من موقعها الرسمي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية. اختيار أيقونة نتائج الامتحانات للصف السادس الابتدائي – الدور التمهيدي 2026. تحديد المحافظة والصف. إدخال اسم الطالب أو الرقم الامتحاني. الضغط على زر عرض النتيجة للحصول على الدرجات مباشرة.

نصائح للطلاب وأولياء الأمور

يُنصح بالتحقق من النتائج من المصادر الرسمية فقط لتجنب المعلومات المغلوطة.

متابعة تحديثات المواقع التعليمية بشكل مستمر، خاصة لمحافظات ما زالت نتائجها قيد الانتظار.

الاحتفاظ بنسخة من النتيجة بعد الاطلاع عليها لضمان سهولة الرجوع إليها عند الحاجة.

مع اقتراب الإعلان الرسمي، يمثل الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2026 الدور التمهيدي خطوة مهمة لجميع الطلبة، ويوفر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية وسائل سهلة وسريعة للاستعلام، مما يتيح للطلاب معرفة مستواهم ومتابعة خططهم الدراسية المستقبلية بكل يسر وسهولة.