نتائج الثالث المتوسط 2026 الدور التمهيدي كل المحـــافظات فور اعلانها عبر موقع نتائجنا من الـــوزراة

نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق تُعد من أهم المحطات التعليمية التي ينتظرها آلاف الطلاب وأولياء الأمور كل عام. فهي لا تحدد فقط المستوى الدراسي للطالب، بل تؤثر أيضًا على انتقاله إلى المرحلة الثانوية أو التمهيدي، وتُعلن عادة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة من قبل وزارة التربية العراقية.

موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط 2026

حتى الآن، لم تُعلن وزارة التربية العراقية رسميًا تاريخ محدد لصدور نتائج الصف الثالث المتوسط 2026 بعد انتهاء الامتحانات التمهيدية والدورين، لكن من المتوقع أن تكون النتائج جاهزة خلال الأيام القليلة القادمة فور اعتمادها رسميًا وإعلانها عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالوزارة.

كيف يتم الاستعلام عن النتائج

يمكن للطلبة وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط بعد إعلانها من خلال أكثر من موقع إلكتروني رسمي، وذلك باتباع الخطوات الصحيحة التالية.

الاستعلام عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. اختيار قسم نتائج الامتحانات الوزارية. اختيار نتائج الصف الثالث المتوسط 2026. إدخال الاسم الرباعي أو الرقم الامتحاني. الضغط على زر استعلام لعرض النتيجة فور ظهورها.

الاستعلام عبر موقع نتائجنا

الدخول إلى منصة نتائجنا الخاصة بنتائج الامتحانات في العراق. اختيار عام الامتحان 2026. اختيار نتائج الصف الثالث المتوسط. إدخال الرقم الامتحاني أو الاسم حسب المطلوب. عرض النتيجة مباشرة بعد ظهورها وتوفرها على الموقع.

نصائح لمتابعة النتائج بسرعة

متابعة الصفحات الرسمية لوزارة التربية العراقية للحصول على إعلان موعد رسمي عند صدوره.

الاحتفاظ بـ الرقم الامتحاني والاسم الرباعي لأنهما مطلوبان لإظهار النتيجة عبر المواقع الإلكترونية.

محاولة الدخول إلى الموقع في أوقات يصبح فيها الضغط قليلًا مثل ساعات الصباح الباكر لتفادي بطء الاستجابة عند زحمة دخول المستخدمين.

يبقى انتظار إعلان نتائج الثالث المتوسط 2026 في العراق من أكثر اللحظات توترًا وترقبًا بين الطلاب وأولياء الأمور، لكن مع الاقتراب من الإعلان الرسمي المتوقع، فإن الاستعداد المسبق لطريقة الاستعلام الصحيح عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا يساعد في الوصول إلى النتيجة بسرعة وسهولة فور نشرها.