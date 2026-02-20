“جميـع المحافظـات pdf” رابط الاستعلام عن نتائج التمهيدي 2026 سادس علمي كـافة الطـلاب خلال ntaejna.com حال الاعلان

نتائج التمهيدي 2026 سادس علمي، يترقب طلاب السادس العلمي في العراق إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية لعام 2026، وسط حالة من القلق والترقب بعد انتهاء الامتحانات في مختلف المحافظات. وتُعد نتائج التمهيدي محطة مهمة للطلبة الراغبين في استكمال مشوارهم الدراسي والتأهل لأداء الامتحانات الوزارية، حيث تمنحهم فرصة حقيقية لإثبات مستواهم العلمي وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية.

نتائج التمهيدي 2026 سادس علمي

أعلنت وزارة التربية العراقية أن نتائج التمهيدي 2026 للسادس العلمي سيتم رفعها بشكل تدريجي فور الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق في كل مديرية تربية. ويجري تحميل النتائج محافظةً تلو الأخرى لتسهيل عملية الوصول إليها دون ضغط على المواقع الإلكترونية، مع التأكيد على إتاحة النتائج بصيغة ملفات PDF تتضمن أسماء الطلبة وأرقام الجلوس.

وأكدت الجهات المعنية أن عملية الرفع ستتم تباعًا خلال الساعات والأيام المقبلة، داعية الطلبة إلى متابعة المواقع الرسمية وعدم الانسياق وراء الروابط غير الموثوقة.

آلية التصحيح

تتم عملية تصحيح دفاتر السادس العلمي وفق آلية دقيقة تشرف عليها لجان متخصصة، حيث يتم اعتماد التصحيح اليدوي المدعوم بالمراجعة الثنائية لضمان العدالة والدقة. كما تخضع الدفاتر لمرحلة تدقيق نهائي قبل رصد الدرجات إلكترونيًا، وذلك لتقليل نسبة الأخطاء وضمان حصول كل طالب على حقه الكامل.

وتحرص اللجان الامتحانية على الالتزام بالمعايير الوزارية المعتمدة، خاصة في المواد العلمية التي تتطلب دقة في احتساب الدرجات مثل الرياضيات والكيمياء والفيزياء.

خطوات الاستعلام

يمكن للطلبة الاستعلام عن نتائج التمهيدي 2026 سادس علمي من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية أو الموقع المعتمد لنشر النتائج. اختيار قسم “نتائج الامتحانات التمهيدية 2026”. تحديد الفرع (السادس العلمي). اختيار المحافظة التابع لها الطالب. تحميل ملف النتائج بصيغة PDF والبحث عن الاسم أو رقم الجلوس.

وفي الختام، تمثل نتائج التمهيدي خطوة أساسية نحو الامتحانات النهائية، لذلك يُنصح الطلبة بالتحلي بالصبر ومتابعة المصادر الرسمية فقط، متمنين للجميع دوام النجاح والتفوق.