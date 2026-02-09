رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الترم الاول حصريا

شهدت بوابة الأزهر الإلكترونية خلال الساعات الأخيرة إقبالًا واسعًا من الطلاب وأولياء الأمور، بعدما تصدرت محركات البحث مع اقتراب موعد إعلان نتائج المعاهد الأزهرية، وخاصة نتيجة الشهادة الإعدادية، إلى جانب نتائج صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية.

موعد إعلان نتائج النقل والإعدادية الأزهرية 2026

كما يستعد قطاع المعاهد الأزهرية لنشر نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات. ومن المقرر اعتماد النتائج رسميًا وإتاحتها عبر البوابة الإلكترونية، مع إعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية.

رابط الاستعلام عن النتائج

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج صفوف النقل والشهادة الإعدادية الأزهرية للعام 2026 فور اعتمادها، عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية باستخدام رقم الجلوس من خلال الرابط التالي:

خطوات الاستعلام عن النتيجة

للاطلاع على النتيجة، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية. الضغط على أيقونة خدمات الأزهر الشريف. اختيار نتائج الشهادات الأزهرية. إدخال رقم الجلوس. تحديد المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب. الضغط على زر استعلام. تظهر النتيجة مباشرة على الشاشة.

ضوابط النجاح في الفصل الدراسي الأول

كما أوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن النجاح في امتحانات الترم الأول يعتمد على تقسيم الدرجات بنسبة 50% من امتحان الفصل الدراسي الأول، و50% من تقييمات الشهور والحضور والأنشطة، وفق اللوائح المعتمدة.

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتائج صفوف النقل والشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2026 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، باعتبارها المنصة الرسمية والموثوقة للحصول على النتائج فور اعتمادها، ويؤكد قطاع المعاهد الأزهرية التزامه بالشفافية والدقة في أعمال التصحيح والمراجعة، بما يضمن حصول كل طالب على حقه الكامل. ومع اقتراب موعد الإعلان، يبقى الرابط الرسمي للبوابة هو الوسيلة الأساسية لمعرفة النتائج ومتابعة أسماء الأوائل، في خطوة تعكس حرص الأزهر الشريف على دعم العملية التعليمية وتيسير الخدمات للطلاب وأولياء الأمور.