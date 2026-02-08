رسميا..إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية الابتدائية والإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حزمة قرارات تعليمية جديدة، يتصدرها إلغاء أسئلة النصوص المتحررة في امتحانات اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، في إطار سعيها لإعادة تنظيم منظومة التقييم ويهدف القرار إلى تحسين الارتباط المباشر بين الامتحانات والمحتوى الدراسي الرسمي، بما يدعم استقرار العملية التعليمية ويمنح الطلاب وضوحًا أكبر حول مصادر المذاكرة وتوضح الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى تطوير أساليب القياس، وتقليل الاعتماد على الكتب الخارجية، بما يحقق عدالة تعليمية ويرفع كفاءة النظام الامتحاني.

الجدول الزمني الرسمي للدراسة والاختبارات

أعادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان الجدول الزمني الرسمي للدراسة والاختبارات خلال الفصل الدراسي الثاني لعام 2026، موضحةً المواعيد الأساسية التي ستسير وفقها العملية التعليمية في جميع المدارس. وبيّنت الوزارة أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ في 7 فبراير 2026 ويستمر حتى 11 يونيو 2026، بإجمالي 84 يوم دراسة فعلية بعد استبعاد العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية كما تقرر أن تنطلق امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني في الفترة من 16 مايو حتى 24 مايو 2026، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية من 4 يونيو حتى 11 يونيو 2026. وأوضحت الوزارة أن الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية تبدأ اعتبارًا من الأحد 31 مايو 2026، في حين تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 20 يونيو 2026.

وفيما يخص الصفين الأول والثاني الابتدائي، حددت الوزارة فترة التقييم المبدئي من 20 أبريل حتى 22 أبريل 2026، على أن يُجرى التقييم النهائي — والذي يشمل المواد غير المضافة للمجموع والأنشطة والمستوى الرفيع واللغة الثانية — خلال الفترة من 11 مايو إلى 13 مايو 2026.