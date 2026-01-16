الحكومة المصرية تعلن عن طرح 5 شركات عملاقة في قطاع الطاقة بالبورصة

أعلنت الحكومة المصرية عن خطط لطرح حصص في خمس شركات كبرى تابعة لقطاع الطاقة في البورصة المصرية. تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج أوسع يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.

تفاصيل الطروحات المتوقعة

من المتوقع أن يشمل الطرح شركات تعمل في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى شركات تعمل في قطاع النفط والغاز. وتهدف الحكومة من خلال هذه الطروحات إلى زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وتحسين كفاءة الشركات المطروحة من خلال تطبيق معايير الحوكمة والإدارة الحديثة.

أهداف البرنامج الحكومي

يهدف البرنامج الحكومي إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها:

زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

توسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية.

تحسين أداء الشركات من خلال المنافسة.

تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة.

تأثير الطروحات على السوق

من المتوقع أن يكون لهذه الطروحات تأثير إيجابي على السوق المصري، حيث ستساهم في زيادة السيولة وتحسين معنويات المستثمرين. كما أنها ستوفر فرصًا استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب.

جدول زمني متوقع

لم يتم الإعلان عن جدول زمني محدد للطروحات، ولكن من المتوقع أن تبدأ خلال الأشهر القادمة. وستقوم الحكومة بالإعلان عن تفاصيل كل طرح على حدة في الوقت المناسب.