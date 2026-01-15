صرف 100.000 جنيه للموظفين.. الحكومة تزف بُشرى سارة للمواطنين

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات عن صرف مبلغ 100.000 جنيه في حالة وفاة أي عضو نتيجة حادث خارج جمهورية مصر العربية. وأوضحت النقابة في بيان رسمي أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها لدعم أعضاءها مالياً وتوفير الحماية والخدمات التي يحتاجونها عند وقوع أي حادثة، بما يعكس حرص النقابة على سلامة أعضائها وتقديم المساندة العاجلة لهم ولأسرهم في الظروف الطارئة.

صرف تعويضات للموظفين

في سياق متصل، أعلنت شركة أكتا للنقل، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، عن توفير وظائف شاغرة لمهنة سائقين وسائقات للانضمام إلى فرق العمل داخل الشركة، مع تقديم رواتب وحوافز مجزية ومزايا متعددة، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة النقل لتوسيع قاعدة العاملين في قطاع النقل وتشجيع المرأة على الانخراط في المهن الفنية والتشغيلية.

إعلان وظائف وزارة النقل.

وبحسب إعلان الوظائف المنشور عبر وزارة النقل، تشمل المزايا التي تقدمها الشركة: تحمل كافة الضرائب والتأمينات، رواتب وحوافز مغرية مع أرباح سنوية، تأمين طبي للموظفين، توفير زي رسمي، بالإضافة إلى أماكن إقامة للمغتربين من الرجال.

أما شروط القبول في الوظيفة فتتطلب الحصول على رخصة قيادة مهنية من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وأن تكون الرخصة سارية لمدة عام على الأقل، بالإضافة إلى اجتياز اختبار القيادة الآمنة.

تطورات وزارة النقل

تأتي هذه التطورات بعد جهود سابقة قامت بها السكة الحديد لتطوير 364 محطة، بهدف رفع مستوى الخدمة للركاب وتوفير تجربة نقل مريحة وآمنة، وتعكس هذه الإجراءات والتحديثات اهتمام وزارة النقل والنقابة العامة بتحسين بيئة العمل في قطاع النقل، ودعم العاملين مادياً ومعنوياً، وتشجيع الشباب والمرأة على الانضمام لهذا القطاع الحيوي الذي يعد شرياناً أساسياً للحركة اليومية في مصر.