مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الخميس 15 يناير 2026

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم

ننشر لكم اليوم الخميس الموافق 15 يناير 2026، مواقيت الصلاة في مدينة القاهرة، لتمكينكم من أداء الصلوات في وقتها المحدد. يعتبر الالتزام بمواقيت الصلاة من أهم شعائر الإسلام، ونسعى لتوفير هذه المعلومات بدقة لجميع المسلمين.

مواقيت الصلاة بالتفصيل

صلاة الفجر: 5:20 صباحًا

5:20 صباحًا صلاة الظهر: 12:05 ظهرًا (تقريبي)

12:05 ظهرًا (تقريبي) صلاة العصر: 3:15 عصرًا (تقريبي)

3:15 عصرًا (تقريبي) صلاة المغرب: 5:17 مساءً

5:17 مساءً صلاة العشاء: 6:35 مساءً (تقريبي)

يرجى ملاحظة أن هذه المواعيد هي تقديرات وقد تختلف قليلًا حسب طريقة الحساب المعتمدة. ننصح دائمًا بالرجوع إلى المصادر الموثوقة لتأكيد المواعيد.

أهمية الصلاة في الإسلام

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الدين. يجب على كل مسلم بالغ عاقل أن يؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة. الصلاة تطهر القلب وتنهى عن الفحشاء والمنكر.

نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأداء الصلوات في أوقاتها، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.