موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لكافة القطاعات العام والخاص.. هنا هناك زيــادة

تستعد الجهات الحكومية في مصر لصرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالدولة، مع استمرار تطبيق الزيادات التي أعلنت عنها الحكومة للموظفين والمتقاعدين. يُمكن من خلال هذا المقال التعرف على الموعد الرسمي للصرف، تفاصيل الزيادات، وطريقة الاستعلام عن الراتب أو المعاش.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026، ليبدأ الصرف اعتبارًا من 22 يناير 2026، بدلاً من الموعد التقليدي في نهاية الشهر.

وتستمر عملية الصرف على مدار عدة أيام لضمان انتظام العملية وتجنب التزاحم، حيث يمكن للموظفين الاستلام من:

فروع البنوك الحكومية والخاصة

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

فروع البريد المصري

خدمات الدفع الإلكتروني المتاحة حسب كل جهة

هل هناك الزيادة في المرتبات

تشمل مرتبات يناير 2026 الزيادات التي تم تطبيقها مسبقًا ضمن خطة الحكومة لتحسين دخل الموظفين، وتشمل:

رفع الحد الأدنى للأجور بحيث لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا للدرجات الأساسية.

علاوات دورية ومقطوعة إضافية حسب الدرجة الوظيفية.

زيادات متفاوتة في الأجر الأساسي والعلاوات ليصل مجموع الزيادة لبعض الدرجات إلى 600 – 1100 جنيه أو أكثر حسب الوظيفة والدرجة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة ليست خاصة بشهر يناير فقط، بل هي استمرار لتعديلات بدأت منتصف عام 2025.

زيادة المعاشات

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة المعاشات بداية يناير 2026، وذلك ضمن جهود تحسين الدخل التأميني للمستفيدين. تشمل الزيادة:

رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات.

تحسين مستحقات أصحاب المعاشات من ذوي الدخول الثابتة.

طريقة الاستعلام عن الراتب والمعاش

استعلام عن المرتب

يمكن للموظفين الاستعلام عن مرتباتهم بعدة طرق:

الدخول إلى البنك الذي تُصرف فيه الرواتب (موقع أو تطبيق أو ماكينة ATM). التواصل مع شؤون العاملين أو الإدارة المالية بالجهة التابع لها الموظف. متابعة الرسائل النصية أو التطبيق البنكي لمعرفة تاريخ الإيداع والمبلغ المستحق.

استعلام عن المعاش

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام إلكترونيًا عبر خطوات بسيطة:

زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. اختيار خدمة الاستعلام عن بيانات المعاش. إدخال الرقم القومي والبيانات المطلوبة. عرض البيانات لمعرفة قيمة المعاش وتفاصيل الصرف بعد الزيادة.

رواتب يناير