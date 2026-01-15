موعد صرف معاشات فبراير 2026: التأمينات الاجتماعية تبدأ التحويلات مطلع الشهر

موعد صرف معاشات فبراير 2026

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026، حيث ستبدأ في تحويل الأموال إلى البنوك والمنافذ المعتمدة يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026. هذا الإعلان يطمئن المستفيدين ويسمح لهم بالتخطيط المالي لشهرهم.

تفاصيل صرف المعاشات

سيتمكن المستفيدون من صرف معاشاتهم ابتداءً من يوم الأحد، ويمكنهم سحبها من خلال:

البنوك المحلية.

أجهزة الصراف الآلي.

المنافذ المعتمدة من قبل المؤسسة.

نصائح للمستفيدين

لتجنب أي تأخير أو مشاكل في صرف المعاش، يُنصح المستفيدون بالتأكد من:

تحديث بياناتهم الشخصية لدى المؤسسة. معرفة أقرب فرع للبنك أو منفذ معتمد. التحقق من الرصيد المتاح قبل الذهاب للصرف.

التأمينات الاجتماعية والتحول الرقمي

تسعى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى تسهيل عملية صرف المعاشات من خلال التحول الرقمي وتوفير خدمات إلكترونية متكاملة. يمكن للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل معاشاتهم وتحديث بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة.

جدول زمني لصرف المعاشات

فيما يلي جدول زمني تقريبي لعملية صرف المعاشات: